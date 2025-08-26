एशिया कप 2025 में दो टीमों की कमान संभालेंगे भारतीय, देखें- टूर्नामेंट के लिए सभी देशों की स्क्वाड

  1. हिन्दी समाचार
Asia Cup 2025 All Squad: आगामी एसीसी मेंस एशिया कप 2025 के लिए सभी आठ टीमों ने अपने स्क्वाड की घोषणा कर दी है। जिसमें भारत के अलावा, ओमान की कप्तानी एक भारतीय मूल के खिलाड़ी के हाथों में होगी। दरअसल, ओमान इस टूर्नामेंट में पहली बार हिस्सा ले रहा है। जिसने अपनी टीम की कप्तानी जतिंदर सिंह को सौंपी है। जतिंदर मूल रूप से पंजाब के लुधियाना से हैं। यह टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। आइये एशिया कप 2025 के लिए सभी देशों की फुल स्क्वाड पर एक नजर डाल लेते हैं। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Asia Cup 2025 All Squad: आगामी एसीसी मेंस एशिया कप 2025 के लिए सभी आठ टीमों ने अपने स्क्वाड की घोषणा कर दी है। जिसमें भारत के अलावा, ओमान की कप्तानी एक भारतीय मूल के खिलाड़ी के हाथों में होगी। दरअसल, ओमान इस टूर्नामेंट में पहली बार हिस्सा ले रहा है। जिसने अपनी टीम की कप्तानी जतिंदर सिंह को सौंपी है। जतिंदर मूल रूप से पंजाब के लुधियाना से हैं। यह टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। आइये एशिया कप 2025 के लिए सभी देशों की फुल स्क्वाड पर एक नजर डाल लेते हैं।

ग्रुप ए की टीमों का फुल स्क्वाड

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मुहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव।

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम।

यूएई: टीम की घोषणा अभी बाकी है।

ग्रुप बी की टीमों का फुल स्क्वाड

अफ़ग़ानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी।

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान), तंज़ीद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, क़ाज़ी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, शैफ उद्दीन।

हांगकांग: यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली, नियाजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएत्जी, अंशुमान रथ, कल्हण मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, हारून मोहम्मद अरशद, अली हसन, शाहिद वासिफ, गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, अनस खान, एहसान खान।

श्रीलंका: टीम की घोषणा अभी बाकी है।

