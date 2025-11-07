Indonesia Mosque Blasts : इंडोनेशिया मस्जिद में सीरियल ब्लास्ट में 54 लोग घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। इंडोनेशिया (Indonesia) की राजधानी जकार्ता (Capital Jakarta) में एक हाई स्कूल परिसर में बनी मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज (Friday Prayers) के दौरान सिलसिलेवार कई धमाके हुए। धमाकों की चपेट में आने से कम से कम 54 लोग घायल हुए हैं। इनमें अधिकांश छात्र शामिल हैं। धमाकों का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। जकार्ता पुलिस प्रमुख एसेप ईदी सुहेरी (Jakarta Police Chief Asep Edi Suheri) ने बताया कि शुरुआती जांच के मुताबिक विस्फोट मस्जिद के लाउडस्पीकर के पास हुए हैं।

अस्पताल में भर्ती कई छात्रों की हालत गंभीर

अस्पताल में भर्ती कराए गए कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। लगभग 20 छात्र अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। तीन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस प्रमुख सुहेरी (Police Chief Suheri) ने लोगों से अपील की है कि घटना को लेकर जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष या अफवाह न फैलाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद तथ्य सार्वजनिक किए जाएंगे।

नौसेना परिसर के अंदर बना है स्कूल

स्कूल परिसर में सिलसिलेवार विस्फोटों के कारण दहशत फैल गई। खबरों के मुताबिक धमाके SMA 27 नाम के सरकारी हाई स्कूल परिसर में बनी मस्जिद में हुए हैं। ये स्कूल उत्तरी जकार्ता के केलापा गाडिंग इलाके में नौसेना परिसर के अंदर स्थित है।

जुमे की नमाज के दौरान धमाका

स्थानीय टीवी चैनलों पर प्रसारित प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के मुताबिक शुक्रवार दोपहर जुमे की नमाज के दौरान जब खुत्बा शुरू हुआ, तभी दो तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। विस्फोट के बाद मस्जिद में धुआं फैलने लगा। दहशत में वहां मौजूद छात्र और अन्य लोग चीखते-चिल्लाते बाहर निकले। अफरा-तफरी में धमाके के बाद बिखरे कांच के टुकड़ों से कई लोगों को चोटें आईं। कुछ लोगों की हालत गंभीर है।

धमाके के हर पहलू से जांच कर रही पुलिस

गौरतलब है कि धमाके ऐसे समय में हुए हैं, जब देश के स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा एक गंभीर चिंता बनी हुई है। फिलहाल अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि धमाके लाउडस्पीकर की खराबी, गैस या बिजली की समस्या, या किसी अन्य कारण से हुए हैं। पुलिस के मुताबिक किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। हर पहलू से जांच की जा रही है।