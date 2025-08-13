Infinix Hot 60i 5G: इनफिनिक्स का धाकड़ फोन भारत में डेब्यू के लिए तैयार, लॉन्च डेट और फीचर्स हुआ खुलासा

Infinix Hot 60i 5G: इनफिनिक्स ने भारत में अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Infinix Hot 60i 5G की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। यह फोन देश में स्वतंत्रता दिवस के एक दिन बाद 16 अगस्त 2025 को डेब्यू करेगा। लॉन्च डेट का खुलासा फ्लिपकार्ट पर प्रोमो सामग्री के जरिये से किया गया, जिसमें अधिकांश प्रमुख स्पेसिफिकेशन भी लिस्टेड हैं। आइये अपकमिंग इनफिनिक्स की खूबियों के बारे में जान लेते हैं-

Infinix Hot 60i 5G के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह मीडियाटेक डाइमेंशन 6400 5G चिपसेट द्वारा संचालित होगा और इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.75-इंच HD+ डिस्प्ले होगा। डिवाइस में 6000mAh की बैटरी है जो 128 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक, 41.2 घंटे तक कॉलिंग और वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट देती है। इसे धूल और पानी से बचाव के लिए IP64 रेटिंग दी गई है। डिज़ाइन में मैट फ़िनिश बैक के साथ एक रेक्टेंगुलर आकार का प्रोजेक्टेड कैमरा मॉड्यूल (गोल कोनों के साथ) है, और इसमें बाईं ओर दो कैमरा सेंसर और दाईं ओर एक एलईडी लाइट स्ट्रिप है। रियर कैमरा सेटअप में 50MP का मुख्य सेंसर शामिल है, जो 10 से ज़्यादा कैमरा मोड, AIGC पोर्ट्रेट और सुपर नाइट मोड को सपोर्ट करता है।

सॉफ्टवेयर की बात करें तो, यह Android 15 पर आधारित XOS 15 पर चलता है, और ब्रांड 5 साल तक बिना किसी रुकावट के अनुभव का वादा करता है। अतिरिक्त AI फीचर्स में AI इरेज़र, AI एक्सटेंडर और एक-टैप Infinix AI असिस्टेंट शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य स्पेसिफिकेशन में सिम या नेटवर्क के बिना संचार के लिए वॉकी-टॉकी कनेक्टिविटी (केवल Infinix-से-Infinix डिवाइस के लिए), और वाइब्रेंट कलर ऑप्शन शामिल हैं। यह डिवाइस 1600 बैटरी चार्ज साइकिल को भी सपोर्ट करता है और एक स्टाइलिश, टिकाऊ बनावट का दावा करता है।