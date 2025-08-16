  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Infinix HOT 60i 5G Launched: नया इनफिनिक्स फोन 6.75 इंच HD+ IPS डिस्प्ले, डाइमेंशन 6400 SoC और 6000mAh बैटरी से है लैस, कीमत बेहद कम

Infinix HOT 60i 5G Launched: नया इनफिनिक्स फोन 6.75 इंच HD+ IPS डिस्प्ले, डाइमेंशन 6400 SoC और 6000mAh बैटरी से है लैस, कीमत बेहद कम

Infinix HOT 60i 5G Launched in India: इनफिनिक्स ने अपना नया स्मार्टफोन Infinix Hot 60i 5G, भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को बेहद कम कीमत में लॉन्च किया है। नया इनफिनिक्स फोन 6.75 इंच HD+ IPS डिस्प्ले, डाइमेंशन 6400 SoC, 50MP कैमरा और 6000mAh बैटरी के साथ आता है। आइये फोन के बारे में विस्तार से जान लेते हैं-

By Abhimanyu 
Updated Date

Infinix HOT 60i 5G Launched in India: इनफिनिक्स ने अपना नया स्मार्टफोन Infinix Hot 60i 5G, भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को बेहद कम कीमत में लॉन्च किया है। नया इनफिनिक्स फोन 6.75 इंच HD+ IPS डिस्प्ले, डाइमेंशन 6400 SoC, 50MP कैमरा और 6000mAh बैटरी के साथ आता है। आइये फोन के बारे में विस्तार से जान लेते हैं-

पढ़ें :- Infinix Hot 60i 5G: इनफिनिक्स का धाकड़ फोन भारत में डेब्यू के लिए तैयार, लॉन्च डेट और फीचर्स हुआ खुलासा

Infinix Hot 60i 5G के स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले: फोन में 6.75-इंच का HD+ IPS डिस्प्ले है जिसका रिज़ॉल्यूशन 1600 × 720 पिक्सल है और यह 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है।

प्रोसेसर: फोन मीडियाटेक डाइमेंशन 6400 5G प्रोसेसर द्वारा संचालित है, जो 2.5GHz तक की क्लॉक स्पीड वाला एक ऑक्टा-कोर चिपसेट है।

मेमोरी: यह डिवाइस 4GB रैम के साथ आता है, जिसे एक्सटेंडेड रैम के ज़रिए 4GB तक बढ़ाया जा सकता है, और इसमें एक समर्पित माइक्रोएसडी स्लॉट के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज है।

कैमरा: Infinix HOT 60i 5G में मैट फ़िनिश बैक और आयताकार कैमरा मॉड्यूल है। फोन में डुअल LED फ़्लैश के साथ 50MP का रियर कैमरा और पोर्ट्रेट, ब्यूटी, सुपर नाइट और AIGC पोर्ट्रेट जैसे मोड हैं। फ्रंट कैमरा 5MP का है जो AI सपोर्ट करता है।

ओएस: यह फोन एंड्रॉइड 15 पर आधारित XOS 15 पर चलता है।

बैटरी: इस डिवाइस को 6000mAh की बैटरी पावर देती है, जो 128 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक और 41.2 घंटे का कॉलिंग टाइम देती है। बैटरी फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और 1600 चार्ज साइकल के लिए रेट की गई है।

AI फीचर: इसमें सर्कल टू सर्च, AI इरेज़र, AI कॉल ट्रांसलेशन, AI समराइज़र और AI वॉलपेपर जेनरेटर जैसे AI फ़ीचर शामिल हैं।

अन्य फीचर्स: यह धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा के लिए IP64 रेटिंग प्राप्त है। यह सभी प्रमुख 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है और इसका AnTuTu स्कोर 450K से अधिक है। कनेक्टिविटी विकल्पों में वाई-फाई (802.11 a/b/g/n/ac), ब्लूटूथ 5.4, OTG के साथ USB टाइप-C और A-GPS शामिल हैं। यह Infinix-to-Infinix वॉकी-टॉकी कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। फ़ोन में डीटीएस साउंड, एफएम रेडियो, साइड-माउंटेड फ़िंगरप्रिंट सेंसर, लाइट, प्रॉक्सिमिटी, जायरोस्कोप (सॉफ़्टवेयर-आधारित), ई-कंपास और जी-सेंसर जैसे फ़ीचर हैं।

Infinix Hot 60i 5G की कीमत

Infinix HOT 60i 5G को 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के एक ही विकल्प में लॉन्च किया गया है। यह चार रंगों में उपलब्ध है: मानसून ग्रीन, प्लम रेड, शैडो ब्लू और स्लीक ब्लैक, और इसकी कीमत ₹9,299 है। बैंक ऑफर्स के साथ, आप इसे ₹8,999 में खरीद सकते हैं। इसकी बिक्री आधिकारिक तौर पर 21 अगस्त 2025 से फ्लिपकार्ट और अन्य प्रमुख रिटेलर्स पर शुरू होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Infinix HOT 60i 5G Launched: नया इनफिनिक्स फोन 6.75 इंच HD+ IPS डिस्प्ले, डाइमेंशन 6400 SoC और 6000mAh बैटरी से है लैस, कीमत बेहद कम

Infinix HOT 60i 5G Launched: नया इनफिनिक्स फोन 6.75 इंच HD+ IPS...

Sudarshan Chakra Mission: पीएम मोदी का लाल किले से ऐलान, बोले-2035 तक भारत का 'सुदर्शन चक्र' दुश्मनों के हर हमले को करेगा नाकाम

Sudarshan Chakra Mission: पीएम मोदी का लाल किले से ऐलान, बोले-2035 तक...

15 अगस्त से FASTag Annual Pass की सुविधा शुरू, खरीदने से लेकर एक्टिवेशन तक जानें पूरी डिटेल्स

15 अगस्त से FASTag Annual Pass की सुविधा शुरू, खरीदने से लेकर...

Russia Banned WhatsApp Calls : ट्रंप और पुतिन की बैठक के पहले रूस का बड़ा फैसला वॉट्सएप मैसेजिंग एप्प किया बैन

Russia Banned WhatsApp Calls : ट्रंप और पुतिन की बैठक के पहले...

Google Pixel 10 सीरीज़ का लैंडिंग पेज Flipkart पर लाइव, भारतीय बाजार में जल्द होगा लॉन्च

Google Pixel 10 सीरीज़ का लैंडिंग पेज Flipkart पर लाइव, भारतीय बाजार...

Infinix Hot 60i 5G: इनफिनिक्स का धाकड़ फोन भारत में डेब्यू के लिए तैयार, लॉन्च डेट और फीचर्स हुआ खुलासा

Infinix Hot 60i 5G: इनफिनिक्स का धाकड़ फोन भारत में डेब्यू के...