IOCL Recruitments : 12वीं पास के लिए नौकरी पाने का शानदार मौका, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया?

नई दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने सरकारी नौकरी की खोज कर रहे युवाओं के लिए बंपर भर्तियां निकाली हैं। IOCL ने देशभर के अलग-अलग रिफाइनरियों के लिए कुल 2755 पदों के लिए भर्ती निकाली है। यह मौका उन युवाओं के लिए भी खुले हैं जो 12 वीं, IIT और डिप्लोमा के बाद इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। IOCL ने रिफाइनरी वाइज पदों का बंटवारा किया है, जिसमें सबसे अधिक 707 पद पानीपत रिफाइनरी (Panipat Refinery) को और 583 पद गुजरात रिफाइनरी (Gujarat Refinery) को दी गई है। इसके साथ मथुरा, डिगबोई, पारादीप, बरौनी, हल्दिया, बोंगाईगांव और गुवाहाटी को भी अच्छे पद दिए गए हैं। अगर आप भी लंबे समय से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तिथि 18 दिसंबर, 2025 है।

आवेदन के लिए क्या है योग्यता?

इंडियन ऑयल (Indian Oil) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या IIT की डिग्री होनी जरूरी है।

पद के लिए क्या है उम्र सीमा?

इस पद के लिए 18 साल की उम्र से लेकर 24 साल तक के युवक आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी के लिए इसकी सीमा 18 से 27 साल तक रखी गई है। ST और SC के लिए अधिकतम उम्र 29 साल रखी गई है। वहीं, EWS या UR के लिए पद के आवेदन के लिए 34 साल की उम्र सीमा रखी गई है।

सेलेक्शन प्रक्रिया पर भी दे ध्यान

इस पद में भर्ती के लिए किसी भी तरह की कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। इंडियन ऑयल (Indian Oil) में चयन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले शैक्षणिक अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद से उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आखिरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा जिसके बाद फाइनल चयन किया जाएगा।

क्या होती है ट्रेनिंग की अवधि?

अप्रेंटिस पदों के लिए ट्रेनिंग का समय 12 से लेकर 24 महीने तक के लिए रखा गया है। इस दौरान अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार स्टाइपेंड दी जाएगी।

ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी

10 वीं और 12वीं की मार्कशीट

IIT सर्टिफिकेट

आधार कार्ड

पैन कार्ड

जाति प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

सिग्नेचर

इस तरह से करें आनलाइन रजिस्ट्रेशन

इस पद पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर जाकर IOCL अप्रेंटिस recruitment 2025 Apply Online लिंक पर जाकर क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करें। इसके बाद नया अकाउंट बनाएं और लॉग इन करके आवेदन फॉर्म भरें। सारी जानकारी भरने के बाद से आवेदन राशि जमा करें और फॉर्म सब्मिट करें।