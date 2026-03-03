iPhone 17e स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, A19 चिप और 6.1 इंच सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले जैसे फीचर्स से है लैस

iPhone 17e Launch in India : एपल का iPhone 17e अब भारत में लॉन्च हो गया है, जोकि iPhone 16e का अगला मॉडल है। इसके साथ ही Flipkart और Amazon पर iPhone 17e की उपलब्धता भी कन्फर्म हो गई है। यह डिवाइस A19 चिप, 6.1″ सुपर रेटीना XDR OLED डिस्प्ले और सिरेमिक शील्ड 2 के साथ आता है। आइये iPhone 17e के स्पेसिफिकेशंस और कीमत के बारे में विस्तार से जा लेते हैं-

iPhone 17e के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 6.1 इंच का सुपर रेटीना XDR OLED डिस्प्ले है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 1200 nits है, जो iPhone 16e जैसा ही है। हालांकि, Apple ने स्क्रीन प्रोटेक्शन को Ceramic Shield 2 में अपग्रेड किया है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह iPhone 16e में इस्तेमाल होने वाले Ceramic Shield की तुलना में तीन गुना बेहतर स्क्रैच रेजिस्टेंस देता है। डिवाइस में एल्यूमीनियम फ्रेम का इस्तेमाल जारी है और यह IP68-रेटेड डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। मुख्य अंतर अंदर की तरफ है। iPhone 17e Apple के A19 चिप से चलता है, जो स्टैंडर्ड iPhone 17 में भी मिलता है। इसमें बेहतर AI परफॉर्मेंस के लिए न्यूरल एक्सेलरेटर्स हैं, लेकिन रेगुलर iPhone 17 में 5-कोर GPU की तुलना में इसमें एक GPU कोर कम है।

Apple ने iPhone 17e में अपना नया C1X सेलुलर मॉडेम भी दिया है। कंपनी का दावा है कि यह iPhone 16e में इस्तेमाल होने वाले C1 मॉडेम से दोगुना तेज़ है। यह भी कहा जा रहा है कि यह iPhone 16 Pro में मिलने वाले Qualcomm Snapdragon X75 5G मॉडेम से 30 परसेंट कम पावर इस्तेमाल करता है, जिससे बैटरी की एफिशिएंसी बेहतर होती है। हालांकि, इन सुधारों के बावजूद, यह mmWave 5G को सपोर्ट नहीं करता है और सब-6GHz कनेक्टिविटी तक ही सीमित है।

डिवाइस में 4005mAh की बैटरी है, जिसके बारे में Apple का कहना है कि यह पूरे दिन चल सकती है। इसका क्रेडिट Apple Silicon, नए C1X मॉडेम और iOS 26 के एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट को जाता है। यह 15W तक MagSafe और Qi2 फास्ट वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जो iPhone 16e के मुकाबले एक और अपग्रेड है। iPhone 17e में iPhone 16e जैसा ही कैमरा सेटअप है। इसमें 48MP का फ्यूजन रियर कैमरा और 12MP का फ्रंट कैमरा है, दोनों 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं।

दूसरे खास फीचर्स में सैटेलाइट से मैसेज, इमरजेंसी सर्विस से कॉन्टैक्ट करने के लिए सैटेलाइट से इमरजेंसी SOS, Find My ऐप में सैटेलाइट से लोकेशन शेयर करना, और क्रैश डिटेक्शन शामिल हैं, जो किसी गंभीर कार एक्सीडेंट की स्थिति में इमरजेंसी सर्विस को ऑटोमैटिकली अलर्ट कर सकता है।

कीमत की बात करें तो प्री-ऑर्डर कल, 4 मार्च से शुरू होंगे, जबकि ओपन सेल 11 मार्च से शुरू होने वाली है। यह डिवाइस Amazon India, Flipkart, Apple India वेबसाइट और दूसरे ऑथराइज़्ड रिटेल पार्टनर्स के ज़रिए मिलेगा। भारत के साथ-साथ, यह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, साउथ कोरिया, तुर्की, UAE, UK और U.S. समेत 70 से ज़्यादा देशों में प्री-ऑर्डर के लिए खुला रहेगा। यह तीन कलर ऑप्शन में मिलेगा: सॉफ्ट पिंक, व्हाइट और ब्लैक। भारत में, 8GB + 256GB वैरिएंट की कीमत ₹64,900 है, जबकि 8GB + 512GB मॉडल की कीमत ₹84,900 है।