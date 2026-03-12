IPL 2026 1st Phase : कब, कहां और किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत, देखें- आईपीएल 2026 के पहले फेज का शेड्यूल

IPL 2026 1st Phase : बीसीसीआई ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के पहले फेज़ का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, जो 28 मार्च से 12 अप्रैल, 2026 तक खेला जाएगा। बाकी शेड्यूल तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जारी होगा। लीग के 19वें एडिशन की शुरुआत डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच मैच से होगी। जिसकी मेजबानी एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम करने वाला है। आइये जानते हैं कि आईपीएल 2026 के पहले फेज के मैच कब, कहां और किन टीमों के बीच खेले जाएंगे।

आईपीएल 2026 के पहले फेज का शेड्यूल

शनिवार, 28 मार्च – रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद – बेंगलुरु

रविवार, 29 मार्च – मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स – मुंबई

सोमवार, 30 मार्च – राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स – गुवाहाटी

मंगलवार, 31 मार्च – पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटन्स – मुल्लानपुर

बुधवार, 1 अप्रैल – लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स – लखनऊ

गुरुवार, 2 अप्रैल – कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद – कोलकाता

शुक्रवार, 3 अप्रैल – चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स – चेन्नई

शनिवार, 4 अप्रैल – दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस – दिल्ली

शनिवार, 4 अप्रैल – गुजरात टाइटन्स बनाम राजस्थान रॉयल्स – अहमदाबाद

रविवार, 5 अप्रैल – सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स – हैदराबाद

रविवार, 5 अप्रैल – रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स – बेंगलुरु

सोमवार, 6 अप्रैल – कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स – कोलकाता

मंगलवार, अप्रैल 7 – राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस – गुवाहाटी

बुधवार, 8 अप्रैल – दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटन्स – दिल्ली

गुरुवार, 9 अप्रैल – कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स – कोलकाता

शुक्रवार, 10 अप्रैल – राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु – गुवाहाटी

शनिवार, 11 अप्रैल – पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद – मुल्लानपुर

शनिवार, 11 अप्रैल – चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स – चेन्नई

रविवार, 12 अप्रैल – लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटन्स – लखनऊ

रविवार, 12 अप्रैल – मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु – मुंबई

आईपीएल 2026 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग

आईपीएल 2026 के मैचों का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।