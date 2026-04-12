IPL Match Today : आज आईपीएल में खेले जाएंगे डबल मुकाबले, जानें- कब, कहां और किसके बीच होगी भिड़ंत

IPL Match Today : आज (12 अप्रैल) को आईपीएल 2026 में डबल मुकाबले खेले जाने हैं। जिसमें दोपहर का मुकाबला लखनऊ खेला जाना है और शाम का मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा। इन दोनों मुकाबलों में लखनऊ सुपर जाएंट्स का आमना-सामना गुजरात टाइटंस से होना है, जबकि मुंबई इंडियंस की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होने वाली है। आइये जानते हैं कि 12 अप्रैल को आईपीएल 2026 में डबल मुकाबले कब और कहां खेले जाएंगे और इन मैचों को कैसे लाइव देख सकेंगे-

LSG vs GT : लखनऊ सुपर जाएंट्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 का 19वां मैच कब खेला जाएगा?

लखनऊ सुपर जाएंट्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 का 19वां मैच रविवार 11 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा।

LSG vs GT : लखनऊ सुपर जाएंट्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 का 19वां मैच कहां खेला जाएगा?

लखनऊ सुपर जाएंट्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 का 19वां मैच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

LSG vs GT : लखनऊ सुपर जाएंट्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 के 19वें मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

लखनऊ सुपर जाएंट्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 के 19वें मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.00 बजे होगा।

LSG vs GT : लखनऊ सुपर जाएंट्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 के 19वें मैच के लिए पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

लखनऊ सुपर जाएंट्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 के 19वें मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.30 बजे फेंकी जाएगी।

LSG vs GT : लखनऊ सुपर जाएंट्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 के 19वें मैच को टीवी पर कहां देख सकेंगे?

लखनऊ सुपर जाएंट्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 के 19वें मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

LSG vs GT : लखनऊ सुपर जाएंट्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 के 19वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

लखनऊ सुपर जाएंट्स बनाम गुजरात टाइटंस, आईपीएल 2026 के 19वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

MI vs RCB : मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 का 20वां मैच कब खेला जाएगा?

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 का 20वां मैच रविवार 12 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा।

MI vs RCB : मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 का 20वां मैच कहां खेला जाएगा?

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 का 20वां मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम स्टेडियम में खेला जाएगा।

MI vs RCB : मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 के 20वें मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 के 20वें मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 7.00 बजे होगा।

MI vs RCB : मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 के 20वें मैच के लिए पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 के 20वें मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7.30 बजे फेंकी जाएगी।

MI vs RCB : मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 के 20वें मैच को टीवी पर कहां देख सकेंगे?

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 के 20वें मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

MI vs RCB : मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 के 20वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 के 20वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।