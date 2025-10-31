iQOO Neo 11 : लॉन्च हुआ पावरफुल प्रोसेसर वाला आईक्यूओओ नियो 11 , 7500mAh बैटरी के साथ मिलेंगी ये खूबियां

स्मार्टफोन आईक्यूओओ नियो 11 गुरुवार को चीन में लॉन्च हो गया। वीवो सब-ब्रांड के गेमिंग-केंद्रित नियो सीरीज के स्मार्टफोन्स का यह नवीनतम उत्पाद पिछले साल के फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट पर चलता है।
iQOO Neo 11 की कीमत
iQOO Neo 11 की कीमत 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वैरिएंट के लिए CNY 2,599 (लगभग 32,500 रुपये) से शुरू होती है । 12GB + 512GB, 16GB + 256GB, 16GB + 512GB और 16GB + 1TB कॉन्फ़िगरेशन की कीमतें क्रमशः CNY 2,999 (लगभग 38,500 रुपये), CNY 2,899 (लगभग 36,000 रुपये), CNY 3,299 (लगभग 41,000 रुपये) और CNY 3,799 (लगभग 47,000 रुपये) हैं।
Display: डुअल सिम वाले इस लेटेस्ट आईकू स्मार्टफोन में 6.82 इंच 2K एमोलेड डिस्प्ले है जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 3200Hz टच सैंपलिंग रेट सपोर्ट करती है।
Operating System: ये लेटेस्ट फोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर काम करता है।
इस डिवाइस में वाई-फाई 7, 5G, जीपीएस, ब्लूटूथ 5.4, ग्लोनास, एनएफसी और टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए आईकू ने अल्ट्रासोनिक 3D फिंगरप्रिंट सेंसर भी फोन में दिया है।