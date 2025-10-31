iQOO Neo 11 : लॉन्च हुआ पावरफुल प्रोसेसर वाला आईक्यूओओ नियो 11 , 7500mAh बैटरी के साथ मिलेंगी ये खूबियां

स्मार्टफोन आईक्यूओओ नियो 11 गुरुवार को चीन में लॉन्च हो गया। वीवो सब-ब्रांड के गेमिंग-केंद्रित नियो सीरीज के स्मार्टफोन्स का यह नवीनतम उत्पाद पिछले साल के फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट पर चलता है। इस फोन में 7,500mAh की बैटरी और 2K रेज़ोल्यूशन और 144Hz तक रिफ्रेश रेट वाला 6.82-इंच का AMOLED डिस्प्ले है। वहीं कलर की बात करें तो iQOO Neo 11 चीन में चार कलर में उपलब्ध है। इसे धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 और IP69 रेटिंग मिली है।

iQOO Neo 11 की कीमत

iQOO Neo 11 की कीमत 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वैरिएंट के लिए CNY 2,599 (लगभग 32,500 रुपये) से शुरू होती है । 12GB + 512GB, 16GB + 256GB, 16GB + 512GB और 16GB + 1TB कॉन्फ़िगरेशन की कीमतें क्रमशः CNY 2,999 (लगभग 38,500 रुपये), CNY 2,899 (लगभग 36,000 रुपये), CNY 3,299 (लगभग 41,000 रुपये) और CNY 3,799 (लगभग 47,000 रुपये) हैं।

Display: डुअल सिम वाले इस लेटेस्ट आईकू स्मार्टफोन में 6.82 इंच 2K एमोलेड डिस्प्ले है जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 3200Hz टच सैंपलिंग रेट सपोर्ट करती है।

Operating System: ये लेटेस्ट फोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर काम करता है।

इस डिवाइस में वाई-फाई 7, 5G, जीपीएस, ब्लूटूथ 5.4, ग्लोनास, एनएफसी और टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए आईकू ने अल्ट्रासोनिक 3D फिंगरप्रिंट सेंसर भी फोन में दिया है।