लॉन्च से पहले iQOO Neo 11 के OS, बैटरी और चार्जिंग समेत कई स्पेक्स कंफर्म, चेक करें पूरी डिटेल्स

iQOO Neo 11 Specs Latest Details: आगामी iQOO Neo 11 स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले इसके ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी और चार्जिंग स्पेसिफिकेशन्स से जुड़ी डिटेल्स आधिकारिक तौर पर सामने आ चुकी हैं। यह जानकारी शेयर किए गए नए टीज़र में हैं। इससे पहले फोन के परफॉर्मेंस, गेमिंग और डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी मिली थी। आइये आगामी फोन से जुड़े नए टीज़र अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं।

नए साझा किए गए टीज़र के अनुसार, iQOO Neo 11 में Android 16-आधारित OriginOS 6 कस्टम स्किन होगी, और यह एक सहज और आरामदायक उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करेगा। इसके अलावा, डिवाइस पर 5 साल तक सुचारू संचालन का भी दावा किया गया है और अपने पूर्ववर्ती की तुलना में, ऐप टच रिस्पॉन्स स्पीड में 56.01% सुधार हुआ है। इस नवीनतम स्मार्टफोन का एक उल्लेखनीय पहलू निर्बाध क्रॉस-डिवाइस कनेक्टिविटी भी है, और इसके उपयोगकर्ता अधिक कुशलता से डेटा साझा और स्थानांतरित कर पाएंगे। वन-टच ट्रांसफर, मैक कनेक्टिविटी, आईफोन कनेक्टिविटी और एयरपॉड्स कनेक्टिविटी की ओर इशारा किया गया है।

डिवाइस में 7500mAh की सिंगल-सेल बैटरी होगी, और इसे नियो लाइनअप में दिया जा रहा सबसे बड़ा बैटरी बैकअप बताया जा रहा है। इसके अलावा, छोटे वीडियो 23.4 घंटे तक चलाए जा सकते हैं, और -20° सेल्सियस से 40° सेल्सियस तापमान रेंज में स्थिर बैटरी लाइफ सुनिश्चित है (दूसरी पीढ़ी की सेमी-सॉलिड-स्टेट बैटरी की बदौलत)। फोन के लिए ग्लोबल डायरेक्ट ड्राइव पावर सप्लाई 2.0 तकनीक भी टीज़ की गई है, जिससे उपयोगकर्ता गेमिंग या हाई-परफॉर्मेंस टास्क करते समय बिना किसी हीटिंग समस्या के डिवाइस को सीधे (बाईपास चार्जिंग) चार्ज कर सकते हैं।

इससे पहले डिवाइस के परफॉर्मेंस, गेमिंग और डिस्प्ले से जुड़े स्पेसिफिकेशन पहले ही साझा किए जा चुके हैं। आगामी फोन में मॉन्स्टर सुपर-कोर इंजन, 144Hz फ्रेम + 2K रेज़ोल्यूशन गेमिंग (कुछ गेम्स के लिए), Q10+ ल्यूमिनसेंट मटेरियल वाला BOE 2K LTPO डिस्प्ले, अल्ट्रासोनिक 3D इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, HDR10+/TÜV रीनलैंड आई कम्फर्ट/SGS लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन, और बहुत कुछ शामिल हैं। यह चीनी बाज़ार में 30 अक्टूबर 2025 को लॉन्च होने वाला है, और देश में इसकी प्री-रिजर्वेशन शुरू हो गई है। चार कलर वेरिएंट की भी पुष्टि हो चुकी है, और ग्राहक इस स्मार्टफोन को ब्लू/ऑरेंज/व्हाइट/ब्लैक रंगों में खरीद पाएंगे।