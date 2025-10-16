OriginOS 6 की आधिकारिक वैश्विक रोल-आउट प्लान आया सामने, जानें- Vivo के किस मॉडल में कब मिलेगा अपडेट

OriginOS 6 official global roll-out plan: पिछले हफ़्ते चीनी बाज़ार में अपनी शुरुआत के बाद, Vivo के Android 16-आधारित OriginOS 6 कस्टम स्किन को हाल ही में भारतीय और वैश्विक बाज़ारों में पेश किया गया है। अब, इसकी आधिकारिक वैश्विक रोल-आउट योजना साझा की गई है। पहले बताया गया था, यह अगले महीने से शुरू होगी। नवंबर 2025 की शुरुआत में, पहले से लॉन्च किए गए Vivo और iQOO फ्लैगशिप स्मार्टफोन डिवाइस को OriginOS 6 कस्टम स्किन मिलेगी, और इनमें Vivo X Fold 5, Vivo X200 Pro, Vivo X200, Vivo X200 FE, Vivo V60 और iQOO 13 स्मार्टफोन मॉडल शामिल हैं।

नवंबर 2025 के मध्य में, OriginOS 6 अपडेट Vivo X Fold 3 Pro, Vivo X100 Pro, Vivo X100 और iQOO 12 डिवाइस तक पहुंच जाएगा। इन स्मार्टफोन्स के बाद, दिसंबर 2025 के मध्य में, Vivo V60e, Vivo V50, Vivo V50e, Vivo T4 Ultra और Vivo T4 Pro मॉडल्स को यह अपडेट मिलेगा। इसी दौरान, iQOO स्मार्टफोन्स जैसे iQOO Neo 10, iQOO Neo 10R और iQOO Neo 9 Pro को भी OriginOS 6 अपडेट मिलेगा। अगले साल 2026 (पहली छमाही) में, Vivo और iQOO दोनों के अन्य योग्य स्मार्टफोन्स को भी यह अपडेट मिलेगा।

वीवो X90 प्रो, वीवो वी30 लाइट 5जी, वीवो वी30 लाइट, वीवो वी30 एसई, वीवो टी4 5जी, वीवो टी4आर 5जी, वीवो टी4एक्स 5जी, वीवो टी3 अल्ट्रा, वीवो टी3 प्रो 5जी, वीवो टी3 5जी, वीवो वाई400 प्रो 5जी, वीवो वाई400 5जी, वीवो वाई400, वीवो वाई300 प्लस 5जी, वीवो वाई300 5जी, वीवो वाई200 प्रो 5जी, वीवो Y200, विवो Y200e 5G, Vivo Y100 5G, Vivo Y100, Vivo Y58 5G, Vivo Y39 5G, Vivo Y38 5G और Vivo Y31 Pro 5G वीवो-ब्रांडेड स्मार्टफोन हैं जिन्हें 2026 की पहली छमाही के दौरान अपडेट मिलेगा।

उपर्युक्त वीवो स्मार्टफोन के साथ, iQOO 11, iQOO Z10 5G, iQOO Z10R 5G, iQOO Z10x 5G, iQOO Z9 5G, iQOO Z9s Pro 5G, और iQOO Z9s 5G स्मार्टफोन को भी 2026 (अगले साल) की पहली छमाही में OriginOS 6 मिलेगा।