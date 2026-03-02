iQOO Z11x स्मार्टफोन इस दिन भारत में होगा लॉन्च, 44W फ्लैशचार्ज और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट से होगा लैस

iQOO Z11x India Launch Date : पिछले महीने, आईकू ने ऑफिशियली इंडियन मार्केट में अपने आने वाले iQOO Z11x स्मार्टफोन के लॉन्च को टीज़ किया था, और इस डिवाइस के लिए माइक्रोसाइट भी Amazon पर लाइव कर दी गई थी। आज, कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि iQOO Z11x स्मार्टफोन 12 मार्च को इंडिया में लॉन्च होगा।

अमेज़न माइक्रोसाइट से पता चलता है कि डिवाइस में सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी होगी – 7200 mAh (INR 23K प्राइस सेगमेंट में)। दावा है कि यह 6 साल तक चलेगी। डिवाइस 44W FlashCharge और रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एक बार चार्ज करने पर यह 40 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम, 93 घंटे का म्यूज़िक, 15.4 घंटे की गेमिंग और 18.7 घंटे का सोशल मीडिया देता है।

पहले यह कन्फर्म किया गया था कि स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7400 Turbo SoC से चलेगा और इसका AnTuTu स्कोर 1Mn+ है (8/128GB वर्शन के साथ टेस्ट किया गया)। इसमें 50MP का मेन कैमरा सेंसर, एक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, IP69-रेटेड डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन, और 120Hz FHD+ LCD डिस्प्ले जैसे कुछ एक्सपेक्टेड स्पेक्स होंगे।

कहा जा रहा है कि यह डिवाइस तीन स्टोरेज ऑप्शन में मिलेगा: 6/128GB, 8/128GB और 8/256GB और इसकी शुरुआती कीमत INR 17K-18K हो सकती है।