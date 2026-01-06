Iran Coup: ईरान में बेकाबू हालातों के बीच रूस भागने की तैयारी में खामेनेई; हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 35 की मौत

Iran Coup: ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ पिछले कई दिनों से हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन देश में बढ़ती महंगाई, ईरानी मुद्रा के गिरते स्तर, भारी टैक्स थोपने और हिजाब को लेकर है। अब ईरान में हालात बेकाबू होने लगे हैं। इस बीच, खामेनेई के रूस भागने की तैयारी में है। जिससे ईरान में तख़्तापलट की पूरी संभावना नजर आ रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर ईरान में हालात सुधरते नहीं और विरोध प्रदर्शनों को रोका नहीं जा सकता तो सुप्रीम लीडर खामेनेई ने रूस भागने की योजना तैयार कर ली है।ब्रिटिश अखबार ‘द टाइम्स’ ने खुफिया सूत्रों के हवाले अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि 86 साल के खामेनेई अपने बेटे और उत्तराधिकारी मुजतबा समेत करीब 20 लोगों के छोटे दल के साथ तेहरान छोड़ सकते हैं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि खामेनेई के रूस भागने की योजना के तहत विदेशों में संपत्तियां, प्रॉपर्टी और कैश पहले से सुरक्षित कर लिया गया है, जिससे जरूरत पड़ने पर तुरंत देश छोड़ा जा सके। खामेनेई कई चैरिटेबल फाउंडेशनों के जरिए अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं। इनमें ‘सेताद’ नाम की संस्था प्रमुख है, जिसकी वैल्यू पहले भी कई अरब डॉलर आंकी गई है।

बताया जा रहा है कि खामेनेई शासन से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं के रिश्तेदार पहले से ही अमेरिका, कनाडा और खाड़ी देशों में रह रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के 78 शहरों के 222 से ज्यादा स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में कम से कम 29 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से चार बच्चे हैं। वहीं, 2 सुरक्षाकर्मियों की भी जान जा चुकी है। करीब 1200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। जिनमें 44 नाबालिग शामिल हैं।