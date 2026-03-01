ईरान ने पाकिस्तान के तीन जहाजों को रोका, होर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहे थे तीनों शिप

  1. हिन्दी समाचार
वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने रविवार को पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन (Pakistan National Shipping Corporation) के तीन जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ने से रोक दिया। ARY न्यूज़ के अनुसार कराची, लाहौर और खैरपुर जहाजों के बारे में ऑर्डर जारी किए गए थे, जो तेल ट्रांसपोर्ट करने के लिए निकले थे।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने रविवार को पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन (Pakistan National Shipping Corporation) के तीन जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ने से रोक दिया। ARY न्यूज़ के अनुसार कराची, लाहौर और खैरपुर जहाजों के बारे में ऑर्डर जारी किए गए थे, जो तेल ट्रांसपोर्ट करने के लिए निकले थे। लाहौर और खैरपुर जहाजों को यूनाइटेड अरब अमीरात के फुजैराह पोर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है, जबकि कराची जहाज को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर लंगर डालने का निर्देश दिया गया है।

बता दे कि उस समय तीनों जहाजों में पाकिस्तानी क्रू मेंबर थे। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (Islamic Revolutionary Guard Corps) ने चेतावनी जारी की है कि होर्मुज स्ट्रेट सभी समुद्री ट्रैफिक के लिए बंद है, जिसमें कमर्शियल और नेवी के जहाज शामिल हैं। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित होर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक जाने का एकमात्र समुद्री रास्ता देता था और इसे दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट में से एक माना जाता है। लगभग 104 मील की लंबाई में फैला, यह जलडमरूमध्य अपने सबसे संकरे बिंदु पर लगभग 60 मील से 24 मील की चौड़ाई में भिन्न होता है। यह सऊदी अरब, ईरान, इराक और संयुक्त अरब अमीरात को ओमान की खाड़ी और अरब सागर के माध्यम से वैश्विक बाजारों से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण तेल निर्यात मार्ग के रूप में कार्य करता है। पीएनएससी जहाजों को रोकने का फैसला ईरान पर यूएस-इज़राइल के हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई के कारण क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच आया है, जिसने होर्मुज के जलडमरूमध्य और उसके आसपास समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके अलावा कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी कानून प्रवर्तन कर्मियों के बीच झड़पों के बाद रविवार को 12 लोग मारे गए हैं। कराची ट्रॉमा सेंटर के कार्यकारी निदेशक के मुताबिक पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने के लिए भारी गोलाबारी की। बचाव अधिकारियों के मुताबिक, घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

