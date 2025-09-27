पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना स्वीकार्य नहीं, अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी: सीएम योगी

पर्व और त्योहारों में अराजकता स्वीकार्य नहीं है। हम सबको सम्मान देंगे, सबको सुरक्षा देंगे लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोश नागरिकों पर हमला किया, तो उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा।
श्रावस्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को श्रावस्ती पहुंचे और 510 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने बड़ा एलान करते हुए सात अक्टूबर को महर्षि बाल्मीकि जयंती पर अवकाश की घोषणा की। साथ ही पर्यटन विभाग को सभी मंदिरों में अखंड रामायण पाठ करवाने के लिए निर्देशित किया।
वहीं, इस दौरान बरेली में हुए बवाल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि, जो लोग ‘ I Love Muhammad’ कहकर अव्यवस्था, आगजनी और तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं…उन्हें मालूम है कि यह शारदीय नवरात्रि है। ‘चण्ड-मुण्ड’ बनकर कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं हैं। मां भगवती तो ऐसे चण्ड मुण्डों को तो रौंदने का ही कार्य करती हैं।
उन्होंने आगे कहा, पर्व और त्योहारों में अराजकता स्वीकार्य नहीं है। हम सबको सम्मान देंगे, सबको सुरक्षा देंगे लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोश नागरिकों पर हमला किया, तो उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना स्वीकार्य नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि, अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया तो उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने हर जाति, हर समुदाय के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है, कोई भेदभाव नहीं किया।
बता दें कि, बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया था। इस दौरान उपद्रवियों ने तोडफोड़ की थी। हालांकि, पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को वहां से खदेड़ दिया था। वहीं, इस मामले में आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।