‘जन नायकन’ की रिलीज का मामला: राहुल गांधी बोले-फिल्म को रोकने का प्रयास तमिल संस्कृति पर है हमला

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 'जना नायकन' को रोकने का प्रयास तमिल संस्कृति पर हमला है। श्री मोदी, आप तमिल जनता की आवाज़ को दबाने में कभी सफल नहीं होंगे। बता दें कि, फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज से ठीक पहले सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
नई दिल्ली। फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। फिल्म के रिलीज का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है। वहीं, अब इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गयाी है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ‘जना नायकन’ को रोकने का प्रयास तमिल संस्कृति पर हमला है। श्री मोदी, आप तमिल जनता की आवाज़ को दबाने में कभी सफल नहीं होंगे। बता दें कि, फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज से ठीक पहले सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी लेकिन अभी तक फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला है।
The I&B Ministry’s attempt to block ‘Jana Nayagan’ is an attack on Tamil culture.
Mr Modi, you will never succeed in suppressing the voice of the Tamil people.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 13, 2026
पढ़ें :- 'राहुल को हटाओ, प्रियंका को लाओ...' भाजपा ने असम स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन की नियुक्ति पर कसा तंज़
बता दें कि, फिल्म जन नायकन साउथ के सुपरस्टार एक्टर थलापति विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। यह फिल्म 18 दिसंबर 2025 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को सबमिट की गई थी और इसे 9 जनवरी को रिलीज होना था। लेकिन सेंसर सर्टिफिकेट में देरी की वजह से इसकी रिलीज टल गई। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ सीन्स और डायलॉग्स पर आपत्ति जताई है। बोर्ड का मानना है कि फिल्म में कुछ ऐसे राजनीतिक कमेंट हैं जो विवाद पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से फिल्म को सर्टिफिकेट मिलने में देरी हुई। लेकिन बात बस इतनी सी नहीं है।