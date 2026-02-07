जसप्रीत बुमराह आज नहीं खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप का पहला मैच! USA के खिलाफ सिराज को मौका

  1. हिन्दी समाचार
India vs USA Probable Playing XI : आज 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो गया है। पहले दिन तीन मैच खेले जाएंगे और तीसरे मैच में गतविजेता भारत व यूएसए की टीम आमने-सामने होंगी। इस बीच, भारतीय फैंस के लिए एक बुरी खबर है। टीम के स्टार तेज जसप्रीत बुमराह का यूएसए के खिलाफ खेलना मुश्किल लग रहा है। उनकी जगह पर मोहम्मद सिराज को इस मैच में मौका मिल सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जसप्रीत बुमराह को वायरल फीवर है। ऐसे में वह यूएसए के खिलाफ मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। टीम मैनेजमेंट स्टार खिलाड़ी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा क्योंकि यह टूर्नामेंट काफी लंबा और अहम है। पूरी संभावना है कि बुमराह को यूएसए के खिलाफ पहले मैच में आराम दिया जा सकता सकता है। इससे पहले वह टीम के साथ प्रैक्टिस सेशन में भी नजर नहीं आए थे।

माना जा रहा है कि अगर बुमराह यूएसए के खिलाफ मैच से बाहर होते हैं तो उनकी जगह मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है। बता दें कि हर्षित राणा के T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद सिराज को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है।

यूएसए के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

इशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती

