JEE Mains Exam 2026 : एनटीए जेईई मेन के आवेदन पत्र में सुधार के लिए कल खोलेगा करेक्शन विंडो, इन विवरणों में कर सकते हैं बदलाव

JEE Mains Exam 2026 Registration: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) जेईई मेन्स 2026 (JEE Mains Exam 2026) के लिए करेक्शन विंडो (Correction Window) खोलने जा रही है। उम्मीदवार अब अपने आवेदन पत्र में चयनित फील्ड्स को संशोधित कर सकेंगे। यह सुविधा 1 दिसंबर से 2 दिसंबर 2025 रात 11:50 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।

सत्र 1 की परीक्षा 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। हालांकि, आवेदन में अंक और पात्रता राज्य कोड से संबंधित विवरणों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।