जो रूट को टेस्ट क्रिकेट में रोकना हुआ मुश्किल, खतरे में सचिन तेंदुलकर के दो वर्ल्ड रिकॉर्ड

Joe Root’s 41st Test century: इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने पिछले कुछ सालों में टेस्ट क्रिकेट में वो मुकाम हासिल किया है, जो उनके देश में अब तक कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया है। जिसकी वजह से रूट को इंग्लैंड का सबसे महान क्रिकेटर कहा जाने लगा है। दरअसल, जो रूट दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के दो वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर उनका शानदार फॉर्म जारी रहा तो जल्द ही टेस्ट क्रिकेट में एक नया इतिहास रचा जाएगा।

सचिन का सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड खतरे में?

साल 2021 से रेड बॉल क्रिकेट में जो रूट ने अपनी बल्लेबाजी का लोह मनवाया है। तब से लेकर अब तक उनके बल्ले से कुल 24 शतक निकल चुके हैं। इससे पहले नौ सालों में उनके नाम केवल 17 शतक ही थे। इस समय सिडनी में खेले जा रहे एशेज सीरीज के पांचवें मैच की पहली पारी में रूट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 160 रनों की शानदार पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 41वें टेस्ट शतक है। इसी के साथ टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक बनाने के मामले में वह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पहुंच चुके हैं। इन दोनों से आगे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज जैक कैलिस हैं। सचिन के नाम सबसे ज्यादा 51 टेस्ट शतक और कैलिस के नाम 45 टेस्ट शतक हैं। यानी रूट को सबसे आगे निकलने के लिए 11 टेस्ट शतक और बनाने होंगे।

रूट बन सकते हैं सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज

क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूट का शानदार फॉर्म ऐसे ही जारी रहा तो वह आने वाले समय में सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा टेस्ट रनों के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रूट ने 297 टेस्ट पारियों में 13937 रन बना लिए हैं। जबकि सचिन ने 329 पारियों में 15921 रन बनाए थे। यानी सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने के रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए रूट को अभी भी 1985 रन बनाने होंगे। इंग्लिश बल्लेबाज की मौजूदा फॉर्म देखते हुए इस रिकॉर्ड के जल्द टूटने की उम्मीद की जा सकती है।