कार्तिक आर्यन ने दुबई से बुर्ज खलीफा की तस्वीर की शेयर, लिखा एक खास नोट

दुबई। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन (Bollywood Actor Kartik Aaryan) इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ (film “Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri”) को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच कार्तिक ने दुबई से एक मजेदार तस्वीर शेयर की। इसमें वह बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) के सामने अपने फोन के साथ पोज देते दिखे। इस तस्वीर के साथ कार्तिक ने एक खास कैप्शन भी लिखा।
कार्तिक आर्यन का पोस्ट
कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने आज इंस्टाग्राम पर अपनी खास तस्वीर शेयर कीं। इस शानदार तस्वीर में कार्तिक दुबई के बुर्ज खलीफा के सामने को घूरते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ कार्तिक ने कैप्शन में लिखा कि ‘मेरे फोन में एक खलीफा है।’ कैजुअल टी-शर्ट और दाढ़ी में वह काफी कूल लग रहे हैं। कार्तिक की इस पोस्ट पर रेमो डिसूजा ने लाल दिल वाला इमोजी बनाया है।
कार्तिक का हालिया पोस्ट
कार्तिक ने हाल ही में पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर एक पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें वह करण जौहर, इम्तियाज अली, दिनेश विजान और पीएम मोदी के साथ नजर आए। यह तस्वीर 2019 में मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय के उद्घाटन की है। कार्तिक ने मजाकिया कैप्शन लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे @narendramodi सर, इस बैकफी से काम चला रहा हूं।’
कार्तिक का वर्कफ्रंट
कार्तिक ने 2011 में ‘प्यार का पंचनामा’ से अपने करियर की शुरुआत की थी। वह ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’, ‘लुका छुपी’ और ‘भूल भुलैया’ जैसी फिल्मों से मशहूर हुए। हाल ही में उन्होंने अपनी नई फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ की शूटिंग पूरी की, जिसमें अनन्या पांडे भी हैं। यह रोमांटिक ड्रामा 13 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी। फिल्म को समीर विद्वांस ने डायरेक्ट किया है।