कार्तिक आर्यन संग जुड़ा नाम, रातोरात स्टार बनी 17 साल की ये हसीना

मुंबई। 17 साल की हसीना करीना कुबिलियूटे (Karina Kubiliute) है, जो यूके में रहने वाली स्टूडेंट है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन (Bollywood actor Kartik Aaryan) के गोवा वेकेशन (Goa Vacation) की फोटोज वायरल हुईं, जिनमें बैकग्राउंड (बीच बेड, तौलिया, वॉलीबॉल कोर्ट आदि) करीना की इंस्टाग्राम पोस्ट्स से बिल्कुल मैच कर रहा था। इससे अफवाहें उड़ीं कि 35 साल के कार्तिक आर्यन उसे डेट कर रहे हैं। उम्र का गैप होने से काफी ट्रोलिंग भी हुई। रातों-रात करीना की इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 2000 से बढ़कर 14000+ हो गईं।
हालांकि करीना ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कमेंट में कहा “I’m not his girlfriend” और अपनी इंस्टा बायो में लिखा “I don’t know Kartik”। कार्तिक ने भी उन्हें अनफॉलो कर दिया है। दोनों तरफ से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया स्पेकुलेशन। करीना ग्रीस ओरिजिन की हैं, यूके के कार्लिसले कॉलेज में पढ़ती हैं और चीयरलीडर भी हैं। यह पूरी खबर रेडिट और इंस्टाग्राम से शुरू होकर सोशल मीडिया में छा गई।