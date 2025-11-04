पवन सिंह पर खेसारी लाल का तीखा वार, बोले- ‘मैं कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं’

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भोजपुरी सुपरस्टारों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जिसमें आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव बनाम भाजपा के नेता पवन सिंह व दिनेश लाल यादव (निरहुआ) बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच खेसारी ने पवन सिंह के निजी जीवन को लेकर बड़ा हमला बोला है। खेसारी ने तंज़ कसते हुए कहा कि मैं कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं।

छपरा से आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने मंगलवार को भाजपा सदस्य पवन सिंह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। एक समाचार एजेंसी से उन्होंने कहा, “…वह मेरे बड़े भाई हैं…मेरे बारे में, उन्होंने हाल ही में कहा, ‘मैं एक पानी पे नहीं रहता’; कि एक दिन मैं कहूंगा कि मैं पवन भैया और दिनेश भैया की वजह से यहां हूं। अगर मैंने उन्हें अपना आदर्श बना लिया है, तो इससे वे मेरे ‘कर्मदाता’ या मेरे भगवान नहीं बन जाते।”

खेसारी ने आगे कहा, “आप बड़े भाई (पवन सिंह) हैं, लेकिन यह आपके कर्म हैं जो आपको बड़ा बनाते हैं। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। वह कहते हैं, ‘मैं एक पानी पे नहीं रहता’, मैं इसका जवाब कैसे दूं? इसलिए, मैंने उनसे कहा ‘कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं’। मैं अपने संबंधों को बहुत महत्व देता हूं।”