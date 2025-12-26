एक और शतक से चूके किंग कोहली, अपनी इस गलती से होंगे निराश

Virat Kohli missed out on a century: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का मौजूदा फॉर्म उनके 2016 से 2019 के बीच के कारनामों की याद दिला रहा है, जहां किंग कोहली गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते थे। पिछली चार अंतरराष्ट्रीय वनडे पारियों में दो शतक और दो अर्धशतक जड़ने के बाद लिस्ट ए क्रिकेट में भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन जारी है।

दरअसल, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली 12 साल बाद लिस्ट ए क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने बुधवार को विजय हज़ारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से आंध्र प्रदेश के खिलाफ 131 रनों की तेज पारी खेली थी। जिसके बाद आज गुजरात के खिलाफ दिल्ली की पहले बल्लेबाजी के दौरान कोहली ने 61 गेंदों में 77 रन बनाए। हालांकि, वह अपने आउट होने के तरीके से बेहद निराश होंगे।

विराट कोहली शुक्रवार को जैसी लय में दिख रहे थे उससे एक और शतक की उम्मीद जतायी जा रही थी। लेकिन, एक गलती ने उन्हें पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया। यह एक दुर्लभ नज़ारा था जब विराट कोहली 77 रन पर स्टंप आउट हो गए! उन्होंने विशाल जायसवाल की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को मिस कर गए। विकेट के पीछे उर्विल पटेल ने बिजली की तेज़ी से बेल्स गिरा दीं।