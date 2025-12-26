  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. एक और शतक से चूके किंग कोहली, अपनी इस गलती से होंगे निराश

एक और शतक से चूके किंग कोहली, अपनी इस गलती से होंगे निराश

Virat Kohli missed out on a century: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का मौजूदा फॉर्म उनके 2016 से 2019 के बीच के कारनामों की याद दिला रहा है, जहां किंग कोहली गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते थे। पिछली चार अंतरराष्ट्रीय वनडे पारियों में दो शतक और दो अर्धशतक जड़ने के बाद लिस्ट ए क्रिकेट में भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Virat Kohli missed out on a century: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का मौजूदा फॉर्म उनके 2016 से 2019 के बीच के कारनामों की याद दिला रहा है, जहां किंग कोहली गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते थे। पिछली चार अंतरराष्ट्रीय वनडे पारियों में दो शतक और दो अर्धशतक जड़ने के बाद लिस्ट ए क्रिकेट में भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन जारी है।

पढ़ें :- India ODI Squad: ईशान किशन या ऋषभ पंत? जानें- न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की संभावित वनडे स्क्वाड

दरअसल, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली 12 साल बाद लिस्ट ए क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने बुधवार को विजय हज़ारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से आंध्र प्रदेश के खिलाफ 131 रनों की तेज पारी खेली थी। जिसके बाद आज गुजरात के खिलाफ दिल्ली की पहले बल्लेबाजी के दौरान कोहली ने 61 गेंदों में 77 रन बनाए। हालांकि, वह अपने आउट होने के तरीके से बेहद निराश होंगे।

विराट कोहली शुक्रवार को जैसी लय में दिख रहे थे उससे एक और शतक की उम्मीद जतायी जा रही थी। लेकिन, एक गलती ने उन्हें पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया। यह एक दुर्लभ नज़ारा था जब विराट कोहली 77 रन पर स्टंप आउट हो गए! उन्होंने विशाल जायसवाल की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को मिस कर गए। विकेट के पीछे उर्विल पटेल ने बिजली की तेज़ी से बेल्स गिरा दीं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित

वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया...

एक और शतक से चूके किंग कोहली, अपनी इस गलती से होंगे निराश

एक और शतक से चूके किंग कोहली, अपनी इस गलती से होंगे...

क्या RCB के लिए अगला IPL सीजन नहीं खेल पाएंगे यश दयाल? गिरफ्तारी की लटकी तलवार

क्या RCB के लिए अगला IPL सीजन नहीं खेल पाएंगे यश दयाल?...

India ODI Squad: ईशान किशन या ऋषभ पंत? जानें- न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की संभावित वनडे स्क्वाड

India ODI Squad: ईशान किशन या ऋषभ पंत? जानें- न्यूजीलैंड के खिलाफ...

IND vs NZ ODI Series: अब न्यूजीलैंड के खिलाफ RO-KO का दिखेगा एक्शन; जानें- पूरा शेड्यूल और स्ट्रीमिंग की डिटेल

IND vs NZ ODI Series: अब न्यूजीलैंड के खिलाफ RO-KO का दिखेगा...

वैभव सूर्यवंशी को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिया बड़ा बयान, बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर से की बड़ी मांग

वैभव सूर्यवंशी को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिया बड़ा बयान,...