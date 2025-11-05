  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Health Care : जानिए सुबह-सुबह दही-चूड़ा खाने के फायदे , सेहत के लिए रामबाण

Health Care : जानिए सुबह-सुबह दही-चूड़ा खाने के फायदे , सेहत के लिए रामबाण

 सुबह का नाश्ता जो कि हमारे सेहत के लिए सबसे जरूरी  होती है। इसे लेकर अक्सर डॉक्टर्स सलाह देते हैं। क्योंकि ये आपको ऊर्जा देता है और एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करता है। आपने बहुत से लोगों को सुबह-सुबह दही-चूड़ा खाते भी देखा होगा। सर्दी हो या गर्मी लोग इसका सेवन खूब करते हैं। दही-चूड़ा का सेवन सदियों से किया जा रहा है। इसका सेवन खासकर मकर संक्रांति पर किया जाता है। बिहार, झारखंड और यूपी के लोग दही चूड़ा का सेवन सबसे ज्यादा करते हैं। यह खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है लेकिन क्या आप जानते  हैं  इसमें सेहत का खजाना छुपा है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सुबह का नाश्ता जो कि हमारे सेहत के लिए सबसे जरूरी  होती है। इसे लेकर अक्सर डॉक्टर्स सलाह देते हैं। क्योंकि ये आपको ऊर्जा देता है और एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करता है। आपने बहुत से लोगों को सुबह-सुबह दही-चूड़ा खाते भी देखा होगा। सर्दी हो या गर्मी लोग इसका सेवन खूब करते हैं। दही-चूड़ा का सेवन सदियों से किया जा रहा है। इसका सेवन खासकर मकर संक्रांति पर किया जाता है। बिहार, झारखंड और यूपी के लोग दही चूड़ा का सेवन सबसे ज्यादा करते हैं। यह खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है लेकिन क्या आप जानते  हैं  इसमें सेहत का खजाना छुपा है। आइए जानते हैं कि क्या  है फायदा

पढ़ें :- Health Care : केवल खराब लाइफस्टाइल ही नहीं आपके Genes भी बढ़ाते हैं दिल की बीमारी का खतरा , जानें बचाव का तरीका

पाचन क्रिया के लिए

चूड़ा आसानी से पच जाता है, और दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाकर कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है।

शरीर को ऊर्जा प्रदान करे

यह एक कम कैलोरी वाला लेकिन हाई-एनर्जी नाश्ता है, जो आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे आप दिन की शुरुआत एनर्जेटिक महसूस करते हैं।

पढ़ें :- Health care : नींबू के छिलके में छिपा है सेहत का खजाना , मिलते हैं जादुई फायदे

हड्डियों और मांसपेशियों के लिए

दही कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसमें मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत और निर्माण में सहायक होता है।

वजन कंट्रोल करे

पेट लंबे समय तक भरा रहने के कारण यह ओवरइटिंग से बचाता है, जिससे वजन नियंत्रण में मदद मिल सकती है।

हार्ट हेल्थ के लिए

पढ़ें :- Health care:आपकी किडनी को 'चुपचाप' तबाह कर रही हैं ये 8 टेस्टी ड्रिंक्स, आज ही करें डाइट से बाहर

कुछ अध्ययनों के अनुसार, दही का नियमित सेवन शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Health Care : जानिए सुबह-सुबह दही-चूड़ा खाने के फायदे , सेहत के लिए रामबाण

Health Care : जानिए सुबह-सुबह दही-चूड़ा खाने के फायदे , सेहत के...

Winter Health Tips : सर्दियों में रखें अपनी सेहत का ख्याल , रहेंगे तरोताजा और स्वस्थ

Winter Health Tips : सर्दियों में रखें अपनी सेहत का ख्याल ,...

Winter Diet : सर्दियों में ऐसे आहार से सेहत को मिलता पोषण, इन खाद्य पदार्थों से बचें

Winter Diet : सर्दियों में ऐसे आहार से सेहत को मिलता पोषण,...

Health Care : केवल खराब लाइफस्टाइल ही नहीं आपके Genes भी बढ़ाते हैं दिल की बीमारी का खतरा , जानें बचाव का तरीका

Health Care : केवल खराब लाइफस्टाइल ही नहीं आपके Genes भी बढ़ाते...

यूपी में मिलावटखोरों के फोटो होर्डिंग्स लगाकर जन सामान्य को जागरूक करेगी योगी सरकार, जिलाधिकारियों को पत्र जारी

यूपी में मिलावटखोरों के फोटो होर्डिंग्स लगाकर जन सामान्य को जागरूक करेगी...

Radish Benefits : औषधीय गुणों का खजाना है मूली , जानें फायदे और सेवन करने का सही तरीका

Radish Benefits : औषधीय गुणों का खजाना है मूली , जानें फायदे...