'कोहली को मेरी बात शायद पसंद न आए...' पूर्व कोच द्रविड़ ने विराट की हाइट को लेकर कर दिया अजीबोगरीब कमेंट

Former coach Dravid's comment on Virat Kohli: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच राहुल द्रविड़ को तकनीकी रूप से सबसे सक्षम बल्लेबाजों में से एक माना जाता रहा है। उनके मज़बूत डिफेंस और शानदार स्ट्रोक प्ले ने उन्हें एक शानदार बल्लेबाज बनाया। जिसे आउट करना गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल भरा रहा है। उनके मैदान पर लंबे समय तक डटे रहने की प्रतिभा ने उन्हें 'द वॉल' दिलाया। हालांकि, द्रविड़ की नजर में विराट कोहली को छोटे कद के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में रखते हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

पॉडकास्ट “हाल चाल और सवाल” में, राहुल द्रविड़ ने क्रीज़ पर संतुलन और छोटे कद के खिलाड़ियों के अक्सर ज़्यादा स्वाभाविक दिखने के कारणों पर अपनी बात रखी। उनका मानना है कि छोटे कद के बल्लेबाज़ों को ज़्यादा संतुलित दिखने का फ़ायदा होता है क्योंकि उनका गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे होता है। उन्होंने कहा, “गावस्कर एक बेहद संतुलित खिलाड़ी थे। मुझे हमेशा याद है, वह हमेशा ऐसे ही दिखते थे। जब वह खड़े होते थे तो एक स्थिरता होती थी, जिसकी मैं प्रशंसा करता था। मैं हमेशा थोड़ा लंबा था, इसलिए मैंने किसी की नकल नहीं की। मैं बस ऐसे खड़ा होता था जिससे मुझे असहजता महसूस होती थी।”

अलग-अलग दौर के कई महान बल्लेबाज़ों की तुलना करते हुए द्रविड़ ने आगे कहा, “तेंदुलकर भी बेहद संतुलित थे। छोटे कद के बल्लेबाज़ों को ज़्यादा संतुलित दिखने का फ़ायदा होता है क्योंकि उनका गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे होता है। यही तो कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में कई महान बल्लेबाज़ छोटे कद के बल्लेबाज़ रहे हैं। गावस्कर, तेंदुलकर, ब्रायन लारा या रिकी पोंटिंग को देखिए। जैसे कि डोनाल्ड ब्रैडमैन से लेकर अब तक। कोहली थोड़े छोटे कद के हैं। हालांकि, विराट कोहली को शायद यह पसंद न आए कि मैं उन्हें छोटा कद का कहूं।”

इस दौरान पूर्व भारतीय कोच ने आधुनिक क्रिकेट में समय के साथ बल्लेबाज़ी के विकास के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा, “ आज, जैसे-जैसे खेल बदल रहा है और ताक़त और छक्के लगाने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, लंबे बल्लेबाज़ों की पहुंच एक फ़ायदा बन रही है। फ़िज़िक्स आपको बता देगा। केविन पीटरसन, कीरोन पोलार्ड… जैसे बल्लेबाज जो आजकल बल्लेबाज़ी कर रहे हैं, ख़ासकर टी20 में, उन्हें देखिए।”

