  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Ladakh Protest : जयराम रमेश, बोले-लद्दाख के लोगों की जमीन और रोजगार के अधिकार खतरे में, सरकार उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी करे

Ladakh Protest : जयराम रमेश, बोले-लद्दाख के लोगों की जमीन और रोजगार के अधिकार खतरे में, सरकार उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी करे

लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लद्दाख में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहां के लोग केंद्र शासित प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश (Rajya Sabha MP Jairam Ramesh) ने केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) पर जमकर हमला बोला है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लद्दाख में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहां के लोग केंद्र शासित प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश (Rajya Sabha MP Jairam Ramesh) ने केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) पर जमकर हमला बोला है।

पढ़ें :- केजरीवाल, बोले- लद्दाख के हालात बेहद चिंताजनक, हमने अंग्रेज़ों से इसलिए आज़ादी थोड़ी ली थी कि जनता बीजेपी की बन जाए गुलाम?

जयराम रमेश (Jairam Ramesh)ने कहा कि लद्दाख के लोगों की पीड़ा और गुस्सा सरकार की अंतरात्मा को झकझोरना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लद्दाख के लोगों की जमीन और रोजगार के अधिकार खतरे में हैं। स्थानीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण उपराज्यपाल और नौकरशाही के हाथों में है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि छह साल पहले जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब लोगों की बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन आज निराशा और असंतोष है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर एकतरफा बदलाव किए हैं और प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट दी थी, जिससे स्थिति और अस्थिर हुई है।

उन्होंने यह भी कहा कि लद्दाख सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिस्थितिक और रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है और यहां के लोग हमेशा से गर्वित भारतीय रहे हैं। सरकार को सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनकी मांगें पूरी तरह और जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए।

विरोध प्रदर्शन में चार युवकों की हत्या की न्यायिक जांच हो

पढ़ें :- Leh Gen-Z Protest : लद्दाख में Gen-Z ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, BJP ऑफिस फूंका तो महबूबा मुफ्ती बोलीं- 'अब समय आ गया है कि...'

जयराम रमेश ने एक्स पर एक पत्र शेयर कर लिखा कि मेरे सहयोगी नवांग रिग्जिन जोरा (Nawang Rigzin Jora) ने लद्दाख के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर 24 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शन में चार युवकों की हत्या की न्यायिक जांच की मांग की है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बनने के बाद बोले सौरव गांगुली- कहा खेल की बेहतरी के लिए करूंगा काम

बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बनने के बाद बोले सौरव गांगुली- कहा...

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 93वीं जयंती पर राहुल गांधी ने दी विनम्र श्रद्धांजलि

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 93वीं जयंती पर राहुल गांधी ने दी...

चीन के सैन्य जहाजों ने ताइवान की सीमा में किया प्रवेश

चीन के सैन्य जहाजों ने ताइवान की सीमा में किया प्रवेश

भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-21 छह दशक के बाद हुआ रिटायर्ड, शुक्रवार को चंडीगढ़ में भरी अंतिम उड़ान

भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-21 छह दशक के बाद हुआ रिटायर्ड,...

एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है लद्दाख, हमारे युवाओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए : बीजेपी के पूर्व सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल

एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है लद्दाख, हमारे युवाओं का बलिदान व्यर्थ...

कनाडा में आयोजित अंतराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने किया प्रतिनिधित्व

कनाडा में आयोजित अंतराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का केंद्रीय मंत्री राम मोहन...