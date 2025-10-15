'विराट-रोहित को ऑस्ट्रेलिया में देखने का आखिरी मौका और मेरा न खेल पाना शर्म की बात...' पैट कमिंस ने जतायी निराशा

Australia vs India ODI Series 2025: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए आखिरी सीरीज होने की संभावना जतायी जा रही है। माना जा रहा है कि इस सीरीज बाद दोनों दिग्गज शायद भारतीय टीम की जर्सी में नजर न आए। इन अटकलों के बीच ऑस्ट्रेलिया के नियमित कप्तान पैट कमिंस का बड़ा बयान सामने आया है। कमिंस ने कहा कि इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के लिए विराट और रोहित को देखने का आखिरी मौका हो सकता है और वह इसमें नहीं खेल पा रहे हैं, जो शर्म की बात है।

दरअसल, पीठ की चोट के कारण बाहर बैठे 32 वर्षीय पैट कमिंस आगामी वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा नहीं होंगे। जबकि, रोहित शर्मा और विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। इस सीरीज से पहले कमिंस ने जियो हॉटस्टार से कहा, “विराट और रोहित पिछले 15 वर्षों से लगभग हर भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई जनता के लिए उन्हें यहां खेलते हुए देखने का यह आखिरी मौका हो सकता है।” उन्होंने आगे कहा, “वे निश्चित रूप से भारत के लिए खेल के चैंपियन रहे हैं और उन्हें हमेशा अच्छा समर्थन मिलता है। जब भी हम उनके खिलाफ खेलते हैं, दर्शक ज़ोर से चिल्लाते हैं।”

पैट कमिंस ने कहा, “भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज़ से चूकना शर्मनाक है। मुझे लगता है कि दर्शकों की भारी भीड़ होगी। ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही काफ़ी उत्साह है।” उन्होंने कहा, “इसलिए, जब भी आप कोई मैच मिस करते हैं, तो यह निराशाजनक होता है। लेकिन इस तरह की बड़ी सीरीज़ से चूकना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है।” ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज के इस बयान ने रोहित और कोहली के रिटायरमेंट की अफवाहों को हवा देने का काम किया है। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा। इस सीरीज के मैच एडिलेड और सिडनी में भी मैच होंगे। इसके बाद 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20आई सीरीज खेली जाएगी।