Lava Agni 4 के लॉन्च आधिकारिक घोषणा, अगले महीने भारत में होगी एंट्री

Lava Agni 4 India Launch Date: लावा ने अब आधिकारिक तौर पर अगले महीने भारतीय बाज़ार में अपने अगले Lava Agni 4 स्मार्टफोन के लॉन्च की घोषणा कर दी है। ब्रांड की आधिकारिक भारतीय वेबसाइट पर जारी किए गए टीज़र पोस्टर में इसके डिज़ाइन के कुछ पहलुओं का भी खुलासा हुआ है। यह फोन अक्टूबर 2025 में रिलीज़ हुए Lava Agni 3 के उत्तराधिकारी तौर पर पेश किया जाने वाला है।

टीज़र पोस्टर के ज़रिए आगामी डिवाइस Lava Agni 4 की एक झलक भी सामने आई है, जिससे पता चलता है कि इसका डिज़ाइन कुछ हद तक बॉक्सी होगा। रियर पैनल किनारों पर घुमावदार दिखाई देता है, जबकि साइड पैनल सपाट हैं। किनारों पर एंटीना लाइनें भी दिखाई देती हैं और ऊपर की तरफ स्पीकर होल, अतिरिक्त माइक्रोफ़ोन, और एक IR ब्लास्टर/3.5mm ऑडियो-जैक (स्पष्ट नहीं*) देखा जा सकता है।

Lava Agni 4 में अपने पिछले मॉडल के विपरीत, एक क्षैतिज रूप से रखा गया गोली के आकार का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। आगामी डिवाइस का डिज़ाइन नथिंग फोन (3a) (और पुराने LG फ़ोनों) जैसा दिखता हैं। इसके अलावा, कैमरा मॉड्यूल में Tecno के Pova Slim जैसे डायनामिक मूड लाइट्स जोड़े गए हैं, पिछले साल की तरह बिना किसी सेकेंडरी रियर डिस्प्ले के। फोन की एक संभावित रेंडर इमेज पहले ही ऑनलाइन सामने आ चुकी थी, और वास्तविक डिवाइस भी उससे मेल खाता हुआ प्रतीत होता है।

Lava Agni 4 के कैमरा मॉड्यूल में दो कैमरा सेंसर और एक एलईडी फ्लैशलाइट भी हो सकती है। डिवाइस में मीडियाटेक का डाइमेंशन 8350 प्रोसेसर, UFS 4.0 इंटरनल स्टोरेज, 6.7 इंच का FHD+ 120Hz डिस्प्ले, दो 50MP रियर कैमरे और 7000+ mAh की बैटरी दी जा सकती है। यह भारतीय बाजार में 25,000 रुपये से कम कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है।