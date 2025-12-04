रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले राहुल गांधी का पीएम मोदी पर गंभीर आरोप, सरकार विदेशी अतिथियों को नेता प्रतिपक्ष से न मिलने को कहती है

  1. हिन्दी समाचार
संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन (President Vladimir Putin) के भारत दौरे को लेकर संसद पहुंचे लोकसभा में विपक्ष के राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि मैं बाहर से आने वाले लोगों से मिलूं।

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) का आज चौथा दिन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन (President Vladimir Putin) के भारत दौरे को लेकर संसद पहुंचे लोकसभा में विपक्ष के राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि मैं बाहर से आने वाले लोगों से मिलूं। मोदी जी और विदेश मंत्रालय इस नियम का पालन नहीं करते हैं। यह उनकी इनसिक्योरिटी है।

राहुल ने कहा कि हमारे सभी के साथ रिश्ते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक अलग नजरिया देते हैं। हम भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। यह सिर्फ सरकार नहीं करती है। राहुल ने कहा कि आमतौर पर परंपरा है कि जो भी बाहर से आता है, वह लीडर ऑफ ऑपोजिशन (Leader of the Opposition) से मिलता है। ऐसा वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी की सरकारों के दौरान होता था। यह एक परंपरा रही है। लेकिन आजकल विदेशी मेहमान या जब मैं विदेश जाता हूं तो केंद्र सरकार उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन (Leader of the Opposition) से न मिलने की सलाह देती है। यह उनकी पॉलिसी है और वे हमेशा ऐसा करते हैं।

 मोदी  सरकार ने हमारी डेमोक्रेसी की परंपराओं को ताक पर रख दिया : कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा

कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा (Congress MP Kumari Selja) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  के पुतिन से मिलने देने वाले बयान पर कहा कि हमारी सरकार ने हमारी डेमोक्रेसी (Democracy) की परंपराओं को ताक पर रख दिया है। उन्हें डेमोक्रेसी (Democracy) या उसकी परंपराओं पर कोई भरोसा नहीं है। लोकसभा में हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  हैं और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) हैं, लेकिन BJP सरकार ने इस परंपरा को कमजोर कर दिया है। और यह देश की इज्जत के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

