  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Lenovo ने शानदार फीचर्स वाला ThinkVision T24i-30 मॉनिटर किया लॉन्च, चेक करें आपके बजट में है या नहीं

Lenovo ने शानदार फीचर्स वाला ThinkVision T24i-30 मॉनिटर किया लॉन्च, चेक करें आपके बजट में है या नहीं

Lenovo ThinkVision T24i-30 Monitor: अगर आप अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए एक नया मॉनिटर खरीदने के लिए लेनोवो का नया मॉनिटर बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। Lenovo ThinkVision T24i-30 मॉनिटर 53% छूट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह स्पष्टता, आराम और उत्पादकता पर ज़ोर देने के साथ, यह आपके व्यवसाय के लिए एकदम सही मॉनिटर हो सकता है। इस मॉनिटर और इसकी कीमत के बारे में नीचे और जानें।

By Abhimanyu 
Updated Date

Lenovo ThinkVision T24i-30 Monitor: अगर आप अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए एक नया मॉनिटर खरीदने के लिए लेनोवो का नया मॉनिटर बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। Lenovo ThinkVision T24i-30 मॉनिटर 53% छूट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह स्पष्टता, आराम और उत्पादकता पर ज़ोर देने के साथ, यह आपके व्यवसाय के लिए एकदम सही मॉनिटर हो सकता है। इस मॉनिटर और इसकी कीमत के बारे में नीचे और जानें।

पढ़ें :- कफ सिरप से 11 बच्चों के मौत मामले में कांग्रेस का पर बीजेपी सीधा अटैक, बोली-राजस्थान सरकार में मुफ्त दवा के नाम पर बांट रही है मौत

Lenovo ThinkVision T24i-30 मॉनिटर में 23.8 इंच की IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले स्क्रीन है जो FHD रेज़ोल्यूशन (1920 x 1080 पिक्सल) और 16:9 आस्पेक्ट रेशियो को सपोर्ट करती है। 60Hz रिफ्रेश रेट, 1000:1 कंट्रास्ट रेशियो, 99% sRGB कलर गैमट और 4ms रिस्पॉन्स टाइम (एक्सट्रीम मोड के साथ) जैसे अन्य प्रमुख स्पेसिफिकेशन भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा, यह आईसेफ डिस्प्ले 2.0 तकनीक से लैस है और TUV लो ब्लू लाइट प्रमाणित है।

इसके अलावा, एक आरामदायक अनुभव के लिए, यह -5° से +23.5° टिल्ट, 45° बाएँ और दाएं स्विवेल, -90° से +90° पिवट, और स्टैंड के लिए 155 मिमी तक की लिफ्ट प्रदान करता है। इसके अलावा, कई कनेक्टिविटी पोर्ट डिवाइस का हिस्सा हैं और इसमें वीजीए, डीपी 1.2, एचडीएमआई 1.4, और 4x यूएसबी 3.0 (5 जीबीपीएस डेटा ट्रांसफर स्पीड का समर्थन करता है) पोर्ट शामिल हैं।

कीमत की बात करें तो इसकी वास्तविक सूची मूल्य ₹28,141 है, लेकिन चल रही लेनोवो टेक उत्सव सेल के तहत, इसे केवल ₹12,999 (53% छूट) में खरीदा जा सकता है। अन्य अतिरिक्त ऑफ़र में ₹551 माई लेनोवो रिवॉर्ड्स और ट्रेड-इन विकल्प चुनने पर ₹20,000 तक का बोनस + पुराने डिवाइस की एक्सचेंज वैल्यू शामिल है। इस उत्पाद के साथ स्टूडेंट ऑफ़र और क्रेडिट कार्ड कैशबैक ऑफ़र भी उपलब्ध हैं।

अस्वीकरण: चूंकि यह लेख लेनोवो द्वारा अपनी आधिकारिक भारतीय वेबसाइट पर दी गई जानकारी के आधार पर प्रकाशित किया गया है, इसलिए हम इसकी खरीद से संबंधित किसी भी समस्या के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

पढ़ें :- दो साल से कम उम्र के बच्चों को न पिलाएं कफ सिरप, केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Lenovo ने शानदार फीचर्स वाला ThinkVision T24i-30 मॉनिटर किया लॉन्च, चेक करें आपके बजट में है या नहीं

Lenovo ने शानदार फीचर्स वाला ThinkVision T24i-30 मॉनिटर किया लॉन्च, चेक करें...

दुनिया का पहला स्पेस-बेस्ड डिलीवरी वाहन- Arc हुआ लॉन्च; पहले मिशन की तैयारी पूरी

दुनिया का पहला स्पेस-बेस्ड डिलीवरी वाहन- Arc हुआ लॉन्च; पहले मिशन की...

Lava Agni 4 के लॉन्च की आधिकारिक घोषणा, अगले महीने भारत में होगी एंट्री

Lava Agni 4 के लॉन्च की आधिकारिक घोषणा, अगले महीने भारत में...

WhatsApp ने एक साथ जारी किए कई फीचर्स और अपग्रेड्स, यूजर्स की हो गयी मौज

WhatsApp ने एक साथ जारी किए कई फीचर्स और अपग्रेड्स, यूजर्स की...

दूरसंचार विभाग के 'संचार साथी' पहल की बड़ी उपलब्धि, 6 लाख से अधिक खोए और चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट बरामद

दूरसंचार विभाग के 'संचार साथी' पहल की बड़ी उपलब्धि, 6 लाख से...

Realme 15 Pro के गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन का फ्लिपकार्ट लैंडिंग पेज हुआ लाइव, फोन के स्पेक्स का भी खुलासा

Realme 15 Pro के गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन का फ्लिपकार्ट लैंडिंग पेज...