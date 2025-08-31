'सुनो-सुनो दिल्लीवालों सौरभ भारद्वाज की कोठी का पता बताने वाले को मिलेगा ₹21 लाख का इनाम...' AAP की घोषणा

Saurabh Bhardwaj’s Mansion: पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज के ठिकानों का ईडी ने छापेमारी की थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ईडी द्वारा आप के 13 ठिकानों पर छापामारी की गई है। ईडी की कार्रवाई के बाद भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा था कि भाई हमको भी तो बताओ कि मेरे 13 ठिकाने कौन से हैं। वहीं, अब आप ने ऐलान किया है कि जो कोई भी साथी सौरभ भारद्वाज की कोठी को ढूंढ़कर लाएगा, 21 लाख का नकद इनाम पाएगा।

ईडी की रेड को सौरभ भारद्वाज ने विरोध का नया तरीका निकाला है। वह अपने समर्थकों संग गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले घूम रहे हैं और इस दौरान ऐलान कर रहे हैं कि उनकी कोठी का पता बताने वाले को 21 लाख का नकद इनाम दिया जाएगा। आप ने इसका एक वीडियो एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। इसके साथ पार्टी ने लिखा, “दिल्लीवालों, सुनो-सुनो-सुनो पिछले दिनों BJP की ED ने सौरभ भारद्वाज जी के यहां छापा मारा था। इस दौरान BJP ने Media में Fake News चलवाई कि उनके 13 ठिकानों पर Raid की गई है। जिसमें से एक उनकी कोठी भी बताई गई। अब अपनी इस कोठी को सौरभ भारद्वाज जी ढूंढ़ रहे हैं। उनकी कोठी को जो भी व्यक्ति ढूंढ़ देगा, उसे ₹21 लाख का इनाम मिलेगा।”

बता दें कि ईडी ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कथित घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की थी। आरोप है कि 2018-19 के दौरान, 5590 करोड़ रुपये की 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। लेकिन, ये परियोजनाएं अत्यधिक और अस्पष्ट लागत वृद्धि के साथ, काफी हद तक अधूरी रहीं हैं। इस मामले में ईडी की रेड के अगले दिन भारद्वाज ने प्रेस कॉफ्रेंस कर कई बड़े आरोप लगाए।

सौरभ भारद्वाज ने कहा, कल ED के कुछ अफसर सुबह-सुबह मेरे घर आए। इन्होंने मेरे घर की तलाशी ली और मुझसे सवाल पूछे, मैंने इनके सभी सवालों का जवाब दिया। इस दौरान एक अधिकारी को एक कागज मिला और उन्हें बड़ी ख़ुशी हुई। मैं भी इस कागज को कई महीनों से ढूंढ रहा था और आज उस कागज को ED वालों ने ढूंढ दिया। इस कागज में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया हुआ हलफनामा था, जिसमें मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय की कई मीटिंग का Minute to Minute लिखा हुआ था।

उन्होंने आगे कहा, ED जिस मामले में छापा मारने आई थी, वह पूरा मामला BJP के LG विनय सक्सेना द्वारा झूठ के आधार पर बनाया गया है। रात के लगभग 8 बजे तक ED ने अपना सभी काम निपटा लिया और पंचनामा बना लिया। ED को मेरे घर से मात्र 2 कागज बरामद हुए। एक चुनाव आयोग में विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किया हुआ हलफनामा और दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट में दिया हुआ हलफनामा।

भारद्वाज ने कहा, ED के अधिकारी परिवार को गिरफ्तारी का डर दिखा रहे थे। लेकिन मेरी बच्ची तक उनसे नहीं डरी, इससे अधिकारी और ज़्यादा परेशान हो गए। कुछ देर बाद अधिकारी एक बयान लिखकर लाए और कहा कि यह बयान मेरा ही है, बस इसमें से कुछ बातें हटा दी गई हैं। मैंने उनके बनाये गये बयान की उस कॉपी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अधिकारियों ने मेरी बात ED के Deputy Director से कराई, उन्होंने भी यही कहा कि आप इस पर साइन कर दीजिए।