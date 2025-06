Live Telecast : India vs England टेस्ट सीरीज अब यहां फ्री में देख पाएंगे, हो गया बड़ा ऐलान

India vs England Live Telecast: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 20 जून से हेडिंग्ले में होने जा रहा है। आइए जानते हैं इस सीरीज के सभी मैच लाइव कहां और कैसे देखें?

भारत और इंग्लैंड की टीमें 20 जून से पांच मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज के लिए आमने-सामने होंगी। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया मैदान पर अपना दमखम दिखाने उतरेगी। इस सीरीज का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है। अब आप इस सीरीज का रोमांच मुफ्त में भी उठा सकते हैं।

🚨 GOOD NEWS FOR CRICKET FANS 🚨

– India vs England Test series will be telecast in DD Sports on the Free Dish. pic.twitter.com/rzioLNvvtE

— Johns. (@CricCrazyJohns) June 18, 2025