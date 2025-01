Video-जब अनाज बाबा को आया गुस्सा और यूट्यूबर की चिमटे से कर दी पिटाई बोला-अरे महाराज जी…

यूपी (UP) के प्रयागराज में सोमवार से 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 (Mahakumbh 2025) का शुभारंभ हो चुका है। जहां देशभर से साधु-संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। आस्था-अध्यात्म के संगम (Confluence of Faith and Spirituality) को देखने और रिपोर्ट करने दुनियाभर की मीडिया भी पहुंची है।