  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. Mahayoddha Rama Teaser : ‘महायोद्धा राम’ का टीजर रिलीज, गुलशन ग्रोवर की आवाज ने खींचा ध्यान

Mahayoddha Rama Teaser : ‘महायोद्धा राम’ का टीजर रिलीज, गुलशन ग्रोवर की आवाज ने खींचा ध्यान

भगवान श्रीराम (Lord Shri Ram) पर बन रही एनिमेटेड फिल्म ‘महायोद्धा राम’ के निर्माताओं ने टीजर शुक्रवार को जारी कर दिया है। इसमें रावण की आवाज (Ravana's Voice) बने गुलशन ग्रोवर (Gulshan Grover) दर्शकों को ध्यान आकर्षित करते नजर आ रहे हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। भगवान श्रीराम (Lord Shri Ram) पर बन रही एनिमेटेड फिल्म ‘महायोद्धा राम’ के निर्माताओं ने टीजर शुक्रवार को जारी कर दिया है। इसमें रावण की आवाज (Ravana’s Voice) बने गुलशन ग्रोवर (Gulshan Grover) दर्शकों को ध्यान आकर्षित करते नजर आ रहे हैं।

पढ़ें :- वायरल वीडियो: अभिनेता संजय दत्त पहुंचे उज्जैन, किए महाकालेश्वर के दर्शन, भस्म आरती में हुए शामिल

पढ़ें :- एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक ने शाहरुख खान और उनकी पत्नी पर दर्ज कराया मुकदमा, दो करोड़ रुपए मुआवजे में मांगे

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

वायरल वीडियो: अभिनेता संजय दत्त पहुंचे उज्जैन, किए महाकालेश्वर के दर्शन, भस्म आरती में हुए शामिल

वायरल वीडियो: अभिनेता संजय दत्त पहुंचे उज्जैन, किए महाकालेश्वर के दर्शन, भस्म...

एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक ने शाहरुख खान और उनकी पत्नी पर दर्ज कराया मुकदमा, दो करोड़ रुपए मुआवजे में मांगे

एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक ने शाहरुख खान और उनकी पत्नी पर...

Mahayoddha Rama Teaser : ‘महायोद्धा राम’ का टीजर रिलीज, गुलशन ग्रोवर की आवाज ने खींचा ध्यान

Mahayoddha Rama Teaser : ‘महायोद्धा राम’ का टीजर रिलीज, गुलशन ग्रोवर की...

मेड इन इंडिया वेब सीरीज का पहला लुक हुआ जारी, नसीरुद्दीन शाह निभा रहे है जेआरडी टाटा का किरदार

मेड इन इंडिया वेब सीरीज का पहला लुक हुआ जारी, नसीरुद्दीन शाह...

Video-इस हॉलीवुड एक्टर के साथ वन नाइट स्टैंड चाहती हैं अमीषा पटेल, उनका यह बयान सुनकर फैंस रह गए हैरान

Video-इस हॉलीवुड एक्टर के साथ वन नाइट स्टैंड चाहती हैं अमीषा पटेल,...

7 साल की उम्र में आदित्य नारायण ने भरा पहला टैक्स , बोले '' पैसों की वजह से आने लगा था घमंड , 75000 महीने का खर्च

7 साल की उम्र में आदित्य नारायण ने भरा पहला टैक्स ,...