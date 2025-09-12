Coock Tips: मिनटो में बनाएं चिली गार्लिक पराठा, स्वाद ऐसा कि बार-बार बनाना चाहेंगे आप

  1. हिन्दी समाचार
सुबह के नाश्ते में अगर कुछ टेस्टी मिल जाये तो पूरा दिन अच्छा बीएन जाता है । अगर आप भी रोज-रोज वही पराठा खाकर बोर हो गए हैं तो ट्राई करें चिली गार्लिक पराठा। यह पराठा न सिर्फ बनाने में आसान है, बल्कि इसका तीखा और लहसुन का स्वाद आपके मुंह में पानी ला देगा। आइये जानते हैं इसे कैसे बनाए

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- Coock Tips : रेस्टोरेन्ट जैसा दाल मखनी घर पर बनाना हुआ आसान , यहां जाने टिप्स

बनाने की सामाग्री

गेहूं का आटा: 2 कप

लहसुन: 8-10 कलियां (बारीक कटी हुई)

लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच (आप स्वाद के अनुसार कम-ज्यादा कर सकते हैं)

धनिया पत्ती: 2 बड़े चम्मच (बारीक कटी हुई)

जीरा: आधा छोटा चम्मच

नमक: स्वादानुसार

घी या तेल: पराठे सेकने के लिए

बनाने की  विधि :

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में आटा लें। कटा हुआ लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया पत्ती और नमक मिलाएं।

इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। आटा बहुत ज्यादा टाइट न हो।

आटे को 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि वह अच्छी तरह सेट हो जाए।

अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और उन्हें गोल पराठे की तरह बेल लें।

गर्म तवे पर थोड़ा घी या तेल डालकर पराठे को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेकें।

आपका गर्मागर्म चिली गार्लिक पराठा तैयार है। इसे दही, अचार या अपनी मनपसंद चटनी के साथ परोसें।

 

 

