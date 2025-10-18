Coock Tips: बिना तंदूर के घर पर बनाएं ढाबा स्टाइल नान, खाकर लोग हो जाएंगे फैन

अक्सर जब हम लोग कोई स्पाइसी डिश बनाते तो उसके साथ सादा रोटी कोई डेजर्व नहीं करता है। ऐसे में ज्यादातर लोगों को बाहर से नान ऑर्डर करना पड़ता है। रेस्टोरेंट में बने नान में मैदा और तेल, मक्खन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो हैल्थ के लिए काफी नुकसानदायक होता है। ऐसे में कुछ महिलाएं घर पर ही नान बनाना चाहती हैं लेकिन तंदूर न होने की वजह से वो नहीं बना पातीं। लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं है।

सामग्री (आटा गूंथने के लिए)

मैदा – 2 कप

दही – 2 बड़े चम्मच

बेकिंग पाउडर – 1 छोटा चम्मच

बेकिंग सोडा – एक चुटकी

चीनी – 1 छोटा चम्मच

नमक – स्वादानुसार

गुनगुना पानी या दूध – आटा गूंथने के लिए

तेल या घी – 1 छोटा चम्मच

कलौंजी (निगेला सीड्स)

बारीक कटा हरा धनिया

पानी

मक्खन या घी

नान बनाने की विधि

आटा तैयार करें

एक बड़े कटोरे में मैदा/आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, चीनी और नमक मिलाएं। इसमें दही और तेल/घी डालें। गुनगुने पानी (या दूध) की मदद से नरम और चिकना आटा गूंथ लें।

आटा फर्मेंट करें

आटे को तेल लगाकर चिकना करें और किसी गरम जगह पर 1-2 घंटे के लिए ढककर रख दें ताकि यह फूल जाए।

लोइयां बनाएं

आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें।

नान बेलें

एक लोई लेकर उसे हल्के हाथों से अपनी पसंद के आकार में बेल लें। इसे थोड़ा मोटा ही रखें।

टॉपिंग लगाएं

बेले हुए नान के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और कलौंजी डालकर हल्का सा दबा दें।

पानी लगाएं

नान को पलटें और उसके पीछे की तरफ थोड़ा सा पानी लगाएं। पानी की यह परत नान को तवे पर चिपकने में मदद करेगी।

नान सेकें

एक लोहे के तवे को मध्यम आंच पर अच्छी तरह गर्म करें। पानी वाली साइड को गर्म तवे पर डालें। जब नान की ऊपरी सतह पर बुलबुले दिखाई देने लगें और वह हल्का सिक जाए, तो तवे को उल्टा कर दें। अब, तवे को उल्टा करके, गैस की आंच पर चारों तरफ घुमाते हुए नान को सीधे सेकें। इससे नान पर तंदूर जैसा रंग और बनावट आएगी। आंच को मध्यम रखें ताकि नान जल न जाए।

परोसें

जब नान अच्छे से सिक जाए, तो इसे तवे से सावधानी से निकाल लें। इस पर तुरंत मक्खन या घी लगाएं और गरमागरम परोसें।