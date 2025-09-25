Coock Tips : सुबह नाश्ते के लिए बनाएं आलू के टेस्टी सैंडविच, बच्चों से लेकर बड़ों तक आयेगा पसंद

अक्सर घरों में ब्रेकफास्ट के टाइम सोचना पड़ता है की क्या बनाया जाये तो आज आपके लिए आलू टोस्ट सैंडविच काफी अच्छे ऑप्शन हैं। इन्हें तैयार करना भी काफी आसान होता है और इनसे पेट भी भर जाता है। साथ ही, ये स्वाद में भी लाजवाब होते हैं, जिसके कारण ये बच्चों को भी खूब पसंद आते हैं। आइए जानें आलू टोस्ट सैंडविच बनाने की रेसिपी।
अक्सर घरों में ब्रेकफास्ट के टाइम सोचना पड़ता है की क्या बनाया जाये तो आज आपके लिए आलू टोस्ट सैंडविच काफी अच्छे ऑप्शन हैं। इन्हें तैयार करना भी काफी आसान होता है और इनसे पेट भी भर जाता है। साथ ही, ये स्वाद में भी लाजवाब होते हैं, जिसके कारण ये बच्चों को भी खूब पसंद आते हैं। आइए जानें आलू टोस्ट सैंडविच बनाने की रेसिपी।
सामग्री
– 3 उबले हुए आलू
– 6 ब्रेड स्लाइस
– 1 प्याज (बारीक कटा हुआ)
– 1-2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
– 2 बड़े चम्मच हरी धनिया पत्तियां
– 1/2 चम्मच अदरक पेस्ट
– 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
– 1/2 चम्मच गरम मसाला
– 1/2 चम्मच चाट मसाला
– स्वादानुसार नमक
– मक्खन या तेल
बनाने की विधि :
– सबेस पलहे उबले हुए आलू को अच्छे से मैश कर लें।
– फिर इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक पेस्ट, धनिया पत्तियां और सारे मसाले (लाल मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक) डालकर अच्छी तरह मिला लें।
– अब एक ब्रेड स्लाइस पर मक्खन लगाएं और उसके ऊपर आलू की तैयार स्टफिंग को फैला दें।
– चाहें तो ऊपर से टमाटर या खीरे के स्लाइस भी रख सकते हैं।
– अब दूसरी ब्रेड स्लाइस लगाकर ढक दें।
– फिर सैंडविच मेकर या तवे पर थोड़ा मक्खन लगाकर सैंडविच को दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेक लें।
– गर्मागर्म आलू टोस्ट सैंडविच को टोमैटो सॉस या हरी चटनी के साथ परोसें।