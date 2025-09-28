  1. हिन्दी समाचार
  3. Navratri Special : नवरात्रि व्रत में बनाएं ये 2 मजेदार और आसान रेसिपी, पौष्टिकता के साथ मिलेगा भरपूर स्वाद

नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है, जिसमें भक्त मातारानी का भजन करते है और उपवास रखते हैं । इस दौरान लोग हल्का, पौष्टिक और स्वादिष्ट फूड्स खाना पसंद करते हैं।  अगर आप सही व्यंजन खाते हैं, तो वो आपके व्रत के दिनों को मजेदार बना देते हैं और आपको पूरे दिन एनर्जी भी देते हैं. अगर आप हर बार वही साबूदाना खिचड़ी या फलों का सलाद खाकर बोर हो चुके हैं, तो इन दो अलग और स्वादिष्ट रेसिपीज को जरूर आजमाएं। आज हम  अपने इस आर्टिकल में  दो ऐसी रेसिपी बताने वाले हैं, जिनसे आपका व्रत वाला खाना भी मजेदार और स्वाद से भरपूर बन जाएगा. दोनों ही रेसिपी बनाने में आसान, खाने में बेहद स्वादिष्ट और आपके व्रत वाले मेनू को खास बनाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

वराई पुलाव इंग्रेडिएंट्स

200 ग्राम वरई (भागर/सामक चावल)

10 ग्राम हरी मिर्च 20 ग्राम मूंगफली

20 ग्राम काजू 20 ग्राम बादाम 30 ग्राम अनार के दाने (गार्निश के लिए)

1 छोटा चम्मच सेंधा नमक 350 मिलीलीटर दूध

40 मिलीलीटर

बनाने का तरीका:

1. वरई (सामक चावल) को एक बारीक छलनी में डालकर बहते पानी से अच्छी तरह धो लें. फिर पानी निकालकर अलग रख दें

. 2. कड़ाही में मीडियम आंच पर घी गरम करें. उसमें हरी मिर्च, मूंगफली, बादाम और काजू डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें.

 अब धुली हुई वरई और आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक डालें. फिर दूध डालकर हल्के से मिलाएं.

. कड़ाही को ढक्कन से ढकें और धीमी आंच पर करीब 10 मिनट पकाएं, जब तक दाने नरम ना हो जाएं और दूध पूरी तरह सूख ना जाए.

