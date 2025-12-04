मल्लिकार्जुन खरगे बोले- सरकार चाहे कोई भी ढ़िंढ़ोरा पीटे, रुपये की क़ीमत गिरने से पता चलती है देश की असली आर्थिक परिस्थिति

Rupee vs Dollar: भारतीय करेंसी यानी रुपए गुरुवार को अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले रुपया की गिरावट को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। पार्टी नरेंद्र मोदी के उन बयानों को याद दिला रही है, जो उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान रुपये की गिरावट पर दिये थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार चाहे कोई भी ढ़िंढ़ोरा पीटे, रुपये की क़ीमत गिरने से पता चलता है कि देश की असली आर्थिक परिस्थिति क्या है।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में गिरावट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुरुवार को लिखा, “रुपया आज 90 पार कर चुका है। सरकार चाहे कोई भी ढ़िंढ़ोरा पीटे, रुपये की क़ीमत गिरने से ये पता चलता है की देश की असली आर्थिक परिस्थिति क्या है। अगर मोदी सरकार की नीति ठीक होती तो रूपया नहीं गिरता ! 2014 के पहले मोदी जी ने कहा – “क्या कारण है हिंदुस्तान का रूपया पतला होता जा रहा है, ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आप से जवाब माँग रहा है। ” मोदी जी से आज हम यही सवाल पूछ रहें हैं। उनको जवाब तो देना पड़ेगा।”

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.19 पर है। किसकी उम्र भाजपा के बराबर है? 10 जुलाई 2013 को भाजपा के मुख्य प्रवक्ता ने रुपये के मूल्य के बारे में यह कहा।” उन्होंने आगे लिखा, “भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा, “जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सत्ता में आया था, तब डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत राहुल गांधी की उम्र के बराबर थी। आज यह सोनिया गांधी की उम्र के बराबर है, और बहुत जल्द यह मनमोहन सिंह की उम्र को छू लेगा।”