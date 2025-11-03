Bigg Boss 19:अमाल मलिक को लेकर आपस भिड़े मालती और शहबाज , बोले ''तेरे जैसा दोगला नहीं हूं…

मोस्ट फेमस रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ लागतार सुर्खियों में बना हुआ है। शों में कंटेस्टेंट के बीच लड़ाई का लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बार वीकेंड का वार में शो के मजबूत कंटेस्टेंट प्रनीत मोरे घर से बाहर निकल गए हैं। सलमान खान ने बताया कि प्रनीत को मेडिकल परेशानी की वजह से घर से बाहर जाना पड़ रहा है। तभी फैंस प्रनीत के एविक्शन से हैरान ही थे कि इस बीच मेकर्स ने शो का नया प्रोमो रिलीज किया है। जिसमें अमाल मलिक को लेकर मालती चाहर और शहबाज बदेशा लड़ते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा, प्रोमो अमाल मलिक और मालती चाहर का अफेयर भी सामने आया है।

अमाल और मालती की लड़ाई

बता दें कि मेकर्स ने जो प्रोमो शेर किया है उसमें दिख रहा है मालती चाहर तान्या और नीलम के साथ बार करते हुए दिखाया गया है। जिसके देखते हुए अमाल कहते हैं कि मालती, आप फिर से मंडली बैठाकर मेरे बारे में बात कर रही हैं। फिर अमाल तान्या से पूछते हैं कि मालती उन्हें क्या बता रही हैं. इसके जवाब में तान्या कहती हैं कि मालती ने उन्हें बताया कि अमाल इससे पहले 5 मिनट के लिए मिल चुके हैं. इस पर अमाल मालती से कहते हैं कि वो दुनिया को दिखाना चाहती हैं कि अमाल बेवकूफ है। जिसके बाद दोनों में खूब लड़ाई होती है।

तेरे जैसा दोगला नहीं हूं…

इसके बाद घर के गार्डन एरिया में मालती चाहर और शहबाज के बीच अमाल मलिक को लेकर लड़ाई हो गई. इस जुबानी जंग के दौरान शहबाज ने मालती को ‘दोगला’ कहा. इस लड़ाई में मालती शहबाज से अमाल का नाम न लेने के लिए कहती है. इस पर शहबाज ने कहा, ‘मालती, मैं तेरे जैसा दोगला नहीं हूं.’ इसके बाद भी दोनों के बीच ये लड़ाई जारी रही.

अशनूर और अभिषेक का रोमांस!

इसके अलावा, इस प्रोमो में अशनूर कौर और अभिषेक बजाज का रोमांटिक मोमेंट भी दिखाया गया, जहां अशनूर और अभिषेक दोनों ही प्यार के बारे में एक-दूसरे से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जहां अशनूर कहती हैं कि उन्हें प्यार से प्यार है, वहीं अभिषेक कहते हैं कि प्यार इस दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है।