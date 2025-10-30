डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के विवादित बयान पर मनोज तिवारी ने कहा खेसारी लाल उनके छोटे भाई है

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar assembly elections) को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होने खेसारी लाल यादव को नचनिया तक कह दिया था। इस पर पलट वार करते हुए खेसारी लाल यादव ने सवाल किया था कि मनोज तिवारी धीरेंद्र शास्त्री हैं क्या। इस पर सांसद मनोज तिवारी को बयान सामने आया है। उन्होने कहा कि सम्राट चौधरी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, एआई का जमाना है और उसी के माध्यम से उनकी वीडियो बनाई गई है। खेसारी लाल यादव हमारे छोटे भाई है।

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐसा नहीं कहा था। एआई के माध्यम से लोगों ने उनका वीडियो बनाया है। सम्राट चौधरी का एक साथी मनोज तिवारी है, रवि किशन है और पवन सिंह है। ऐसे में एआई के खेल में सावधान रहना है। वहीं खेसारी लाल यादव (Bhojpuri star Khesari Lal Yadav) को लेकर उन्होने कहा कि वह उनके छोटे भाई है। हम किसी को गलत शब्द नहीं बोलते है। हमारा मक्शद सिर्फ एनडीए को जिताना है।