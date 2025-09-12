अयोध्या पहुंचे मॉरीशस के PM रामगुलाम ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में किया दर्शन-पूजन, सीएम योगी भी रहे मौजूद

Mauritius PM Ramgoolam reached Ayodhya: मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम इस समय भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। रामगुलाम अपनी यात्रा के चौथे दिन यानी शुक्रवार को प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम पहुंचे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मॉरीशस प्रधानमंत्री रामगुलाम के साथ सीएम योगी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन-पूजन किया।

अयोध्या में यूपी के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आदित्यनाथ के साथ रामगुलाम का स्वागत किया। शाही ने कहा, “ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी संख्या में लोग मॉरीशस गए थे और अब वहाँ की मुख्यधारा में हैं। उन्होंने वहाँ भारत की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखा है। हम मॉरीशस के प्रधानमंत्री का अयोध्या में स्वागत करते हैं।” इससे पहले, मॉरीशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम ने वाराणसी के ऐतिहासिक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा किया। यहां उन्होंने पत्नी संग मंदिर में दर्शन-पूजन किए। इस दौरान रामगुलाम के साथ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, 9-16 सितंबर, 2025 तक मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. न्यूचंद्र रामगुलाम भारत की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री डॉ. रामगुलाम की अपनी वर्तमान पदयात्रा में यह पहली व्यावसायिक भारत यात्रा होगी। इससे पहले डॉ. रामगुलाम मई 2014 में भारत आए थे, जब वे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए गए थे।

अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. रामगुलाम राष्ट्रपति जी से जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ ‘उन्नत प्रतिष्ठा’ को आगे बढ़ाने के लिए भी विचार-विमर्श करेंगे।प्रधानमंत्री डॉ. रामगुलाम मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरूपति की भी यात्रा करेंगे। मुंबई में वे एक व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। भारत और मोरीशस के बीच के संबंध अनूठे और ऐतिहासिक हैं, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों पर आधारित हैं।

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसी के रूप में मॉरीशस भारत के विज़न महासागर (क्षेत्र भर में सुरक्षा और विकास के लिए सैनिक और समग्र विकास) और ‘पड़ोसी प्रथम नीति’ में एक विशेष स्थान है और वैश्विक दक्षिण में एक अहम् अनुयायी है। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री की मॉरीशस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री डॉ. रामगुलाम की यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच तयशुदा और निर्धारित लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगी।