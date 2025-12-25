Merry Christmas: पीएम मोदी दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन की प्रार्थना सभा में हुए शामिल

Merry Christmas: आज (25 दिसंबर) दुनियाभर में ईसाई समुदाय अपना सबसे बड़ा त्योहार 'क्रिसमस' मना रहा है। लोगों ने सुबह-सुबह चर्च में पहुंचकर प्रार्थना की। इस बीच, पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली और उत्तर भारत के बड़ी संख्या में ईसाई लोगों के साथ दिल्ली के द कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस की सुबह की प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया।इस प्रार्थना सभा में प्रार्थनाएं, कैरोल, भजन और दिल्ली के बिशप राइट रेवरेंड डॉ. पॉल स्वरूप द्वारा पीएम मोदी के लिए एक विशेष प्रार्थना शामिल थी।
क्रिसमस की बधाई देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “सभी को शांति, करुणा और आशा से भरे क्रिसमस की शुभकामनाएँ। यीशु मसीह की शिक्षाएँ हमारे समाज में सद्भाव को मज़बूत करें।” पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली के द कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में प्रार्थनासभा की तस्वीरों को साझा किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, “मैंने दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस की सुबह की प्रार्थना सभा में भाग लिया। प्रार्थना सभा में प्रेम, शांति और करुणा का शाश्वत संदेश झलक रहा था। आशा है कि क्रिसमस की भावना हमारे समाज में सद्भाव और मेलजोल को प्रेरित करेगी।”
Attended the Christmas morning service at The Cathedral Church of the Redemption in Delhi. The service reflected the timeless message of love, peace and compassion. May the spirit of Christmas inspire harmony and goodwill in our society. pic.twitter.com/humdgbxR9o
— Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2025