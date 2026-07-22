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Video-स्पेन बना विश्व चैंपियन तो Mia Khalifa की लग गई लॉटरी, सट्टेबाजी में जीते 1.4 करोड़ रुपए

फीफा विश्व कप 2026 (FIFA World Cup 2026) में स्पेन क्या चैंपियन बना? ऐसा होते ही ही एक्स एडल्ट स्टार मिया खलीफा (Former adult star Mia Khalifa) की भी किस्मत चमक गई। एडल्ट स्टार (Adult Star) से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी मिया खलीफा (Mia Khalifa) न्यू जर्सी में खेले गए विश्व कप फाइनल (World Cup Final) में स्पेन को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंची थीं।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली : फीफा विश्व कप 2026 (FIFA World Cup 2026) में स्पेन क्या चैंपियन बना? ऐसा होते ही ही एक्स एडल्ट स्टार मिया खलीफा (Former adult star Mia Khalifa) की भी किस्मत चमक गई। एडल्ट स्टार (Adult Star) से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी मिया खलीफा (Mia Khalifa) न्यू जर्सी में खेले गए विश्व कप फाइनल (World Cup Final) में स्पेन को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंची थीं। इस मैच में स्पेन ने अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर 16 साल बाद दूसरी बार खिताब जीता।

पढ़ें :- FIFA World Cup Final Highlights: फेरान टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागकर स्पेन को दूसरी बार बनाया वर्ल्ड चैंपियन, अर्जेंटीना को फाइनल में 1-0 से हराया

मिया खलीफा ने शेयर किया मजेदार पोस्ट

दरअसल, मिया खलीफा (Mia Khalifa)  ने फीफा विश्व कप के फाइनल में स्पेन की जीत पर एक बड़ी रकम दांव पर लगाई थी। मिया ने अपने इंस्टाग्राम पर जीती हुई रकम का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। मिया खलीफा ने स्पेन की जीत पर करीब 1 मिलियन डॉलर का सट्टा लगाया था। स्पेन के चैंपियन बनते ही मिया को जीत की रकम के तौर पर 1.65 मिलियन डॉलर मिले जो भारतीय करेंसी में लगभग 14 करोड़ रुपये होते हैं।

बता दें कि मिया खलीफा (Mia Khalifa)  स्पेन के युवा स्टार लामिन यमाल की जर्सी पहनकर मैच देखने पहुंची थीं। स्पेन की जीत के साथ सट्टेबाजी में लगी लॉटरी के बाद मिया ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए एक मजेदार कैप्शन भी लिखा कि मुझमें स्पैनिश खून का एक कतरा भी नहीं है, फिर भी मुझे अपने देश स्पेन पर गर्व है। बहुत ज्यादा राहत मिली है और बड़ी जीत हुई। मिया खलीफा (Mia Khalifa)  मूल रूप से लेबनान की रहने वाली हैं, लेकिन अब वह अमेरिका में बस चुकी हैं। वहीं, उनके पुराने दिनों की बात करें तो मिया ने साल 2014 में एडल्ट इंडस्ट्री (Adult Industry) में कदम रखा था और कुछ समय में ही वह पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थीं।

हालांकि, कुछ समय बाद ही उन्होंने एडल्ट इंडस्ट्री (Adult Industry) से दूरी बना ली और अब वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (Social media influencer) बन गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मिया खलीफा (Mia Khalifa)  के करीब 29 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मिया अपने सोशल मीडिया पर फैंस से लगातार जुड़ी रहती हैं।

पढ़ें :- FIFA World Cup 2026 : स्पेन ने खत्म किया 16 साल का सूखा, फ्रांस को 2-0 से हराकर पहुंचा फाइनल में
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