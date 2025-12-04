बाबरी मस्जिद बनाने की बात कहने वाले MLA हुमायूं कबीर सस्पेंड, अब विधायक बनाएंगे नई पार्टी

TMC MLA Humayun Kabir suspended: पिछले दिनों टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले में ‘बाबरी मस्जिद’ से मिलती जुलती मस्जिद की नींव रखने की बात कही थी। जिसके बाद एक नए सियासी विवाद ने जन्म ले लिया था। अब इस मामले में सीएम ममता बनर्जी की पार्टी ने एक्शन लेते हुए विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया है। सीएम ममता टीएमसी विधायक के बयान से काफी नाराज थीं।

विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड करने के फैसले पर कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम ने एक बयान में कहा, “हमने देखा कि मुर्शिदाबाद से हमारे एक विधायक ने अचानक ऐलान किया कि वह बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अचानक बाबरी मस्जिद क्यों? हमने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी। हमारी पार्टी, टीएमसी के फैसले के अनुसार, हम विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर रहे हैं।” टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद विधायक हुमायूं कबीर ने कहा, “मैं 6 दिसंबर को नींव का पत्थर रखूंगा। यह मेरा पर्सनल मामला है और पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने मुझे पहले 2015 में छह साल के लिए सस्पेंड किया था, और अब फिर से; मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मैंने जो कहा है, उस पर कायम हूं।”

विधायक हुमायूं कबीर ने यह भी कहा, “मैं कल टीएमसी से इस्तीफा दे दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी, तो मैं 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करूंगा और (पश्चिम बंगाल चुनाव में) 135 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। मैं BJP और उनके (TMC) दोनों के खिलाफ लड़ूंगा। वे जो चाहें कर सकते हैं।”