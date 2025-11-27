  1. हिन्दी समाचार
  3. मोहम्मद सिराज का एयर इंडिया एक्सप्रेस पर फूटा गुस्सा, फ्लाइट लेट होने पर सुनाई खरी-खोटी

Mohammed Siraj's Anger erupted at the Airline: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के लिए बुधवार का दिन अच्छा नहीं गुजरा। एकतरफ जहां उनकी टीम को गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 408 रनों से सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा तो दूसरी तरफ हैदराबाद लौटने के लिए उन्हें फ्लाइट का घंटों का तक इंतजार करना पड़ा। जिसके बाद सिराज का गुस्सा एयर इंडिया एक्सप्रेस पर फूट पड़ा।

By Abhimanyu 
Updated Date

दरअसल, मोहम्मद सिराज ने बुधवार रात एक्स पोस्ट में एयर इंडिया एक्सप्रेस की सर्विस को लेकर जमकर नाराजगी जाहिर की। जिसके बाद एयरलाइन को उनसे माफी भी मांगनी पड़ी। एयर इंडिया एक्सप्रेस को टैग करते हुए सिराज ने एक्स पोस्ट में लिखा, “एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर IX 2884 गुवाहाटी से हैदराबाद के लिए 7.25 बजे टेक ऑफ करने वाली थी, लेकिन एयरलाइन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया और बार-बार फॉलो-अप करने के बाद भी, उन्होंने बिना किसी सही वजह के फ्लाइट में देरी कर दी। यह सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है और हर पैसेंजर यही पूछता है। फ्लाइट 4 घंटे लेट है और अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है, जिससे हम फंस गए हैं। एयरलाइन का सबसे बुरा एक्सपीरियंस। मैं सच में किसी को भी यह फ्लाइट लेने की एडवाइस नहीं दूंगा अगर वे स्टैंड नहीं ले सकते।”

क्रिकेटर की पोस्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कुछ देर बाद प्रतिक्रिया दी। एयरलाइन ने लिखा, “मिस्टर सिराज, आपको हुई परेशानी के लिए हम दिल से माफ़ी चाहते हैं। हमें आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि अचानक ऑपरेशनल वजहों से फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है। एयरपोर्ट पर हमारी टीम सभी मेहमानों की ज़रूरी इंतज़ामों में मदद कर रही है। हम समझते हैं कि यह स्थिति कितनी मुश्किल है, और हम आपके सब्र और समझदारी की सच में तारीफ़ करते हैं। कृपया भरोसा रखें कि हमारी टीम आपको अपडेट देती रहेगी और हर मुमकिन मदद करेगी।”

बता दें कि भारत को साउथ अफ्रीका से 408 रन से हार का सामना करना पड़ा, जिससे टेस्ट सीरीज़ 0-2 से हार गई। यह हार रनों के मामले में भारत की सबसे बड़ी हार थी और साउथ अफ्रीका की उन पर सबसे ज़्यादा जीत का अंतर था। सीरीज खत्म होने के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज गुवाहाटी से हैदराबाद वापस जा रहे थे।

