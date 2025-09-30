मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी लौटाने को तैयार! पर टीम इंडिया के सामने रख दी ये शर्त

Asia Cup 2025 Trophy: एशिया कप 2025 फाइनल में उपजे ट्रॉफी विवाद के बाद भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड आमने-सामने हैं। बीसीसीआई इस मामले में पीसीबी और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। इस बीच खबर सामने आयी है कि नकवी चैंपियन भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल लौटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक बड़ी शर्त भी रख दी है।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकव, जो पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं, उन्होंने आयोजकों के सामने बड़ी शर्त रखी है कि एशिया कप 2025 की ट्रॉफी और मेडल भारतीय टीम को तभी लौटाए जाएंगे, जब एक औपचारिक समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में नकवी खुद इन्हें भारतीय खिलाड़ियों को सौंपेंगे। लेकिन, भारत-पाकिस्तान के बीच राजनीतिक टकराव को देखते हुए नकवी की शर्त को मनाने की संभावना बेहद कम है।

नई रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि मोहसिन नकवी जानबूझकर एशिया कप ट्रॉफी और मेडल अपने साथ लेकर गए। इससे पहले रिपोर्ट सामने आयी थी कि ट्रॉफी दुबई स्थित एसीसी मुख्यालय में नहीं है। बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने मुंबई में समाचार एजेंसियों से कहा, “हमने एसीसी अध्यक्ष, जो पाकिस्तान के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, से ट्रॉफी न लेने का फैसला किया है। इसलिए हम उनसे ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेंगे।”

सैकिया ने कहा, “हमने एसीसी अध्यक्ष और पाकिस्तान के प्रमुख नेता से ट्रॉफी लेने से इनकार किया लेकिन इससे उस व्यक्ति को ट्रॉफी और पदक अपने साथ अपने होटल ले जाने की अनुमति नहीं मिल जाती।” उन्होंने आगे कहा कि बीसीसीआई इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) तक ले जाएगा। बीसीसीआई नवंबर की शुरुआत में होने वाले एक सम्मेलन में इस मुद्दे को आईसीसी के ध्यान में लाने की तैयारी कर रहा है। बीसीसीआई औपचारिक विरोध दर्ज कराएगी। सैकिया ने कहा, “हम निश्चित रूप से यही (विरोध) करने जा रहे हैं।”