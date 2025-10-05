Moto G06 Power की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, फ्लिपकार्ट पर माइक्रोसाइट लाइव

  1. हिन्दी समाचार
Moto G06 Power India Launch Date: मोटोरोला ने भारतीय बाजार में एक नए स्मार्टफोन Moto G06 Power के लॉन्च की घोषणा की है। ब्रांड के अपकमिंग की फ्लिपकार्ट पर माइक्रोसाइट लाइव हो गयी है। जिससे पता चलता है कि Moto G06 Power स्मार्टफोन 7 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होगा। इस फोन ने पिछले महीने वैश्विक बाजार में अपनी शुरुआत की थी।

By Abhimanyu 
फ्लिपकार्ट पर लाइव माइक्रोसाइट से इस आगामी डिवाइस के कई स्पेसिफिकेशंस सामने आ चुके हैं। इस फोन 7,000 एमएएच की बैटरी से लैस होगा और 65 घंटे तक की बैटरी लाइफ देगा, जबकि वैश्विक संस्करण में 62 घंटे की बैटरी लाइफ दी गई थी। इसमें 6.88 इंच का डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट प्रदान करता है और डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है। डिवाइस में 50MP का क्वाड पिक्सल रियर कैमरा और 8MP का सेल्फी कैमरा होगा। कैमरा फीचर्स में 2-इन-1 फ़्लिकर सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और शानदार पोर्ट्रेट शामिल हैं।

Moto G06 Power स्मार्टफोन पैनटोन क्यूरेटेड रंगों में वेगन लेदर डिज़ाइन के साथ आएगा। यह मीडियाटेक G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर द्वारा संचालित होगा और IP64-रेटेड वाटर-रेसिस्टेंट डिज़ाइन के साथ आएगा। इसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले स्टीरियो स्पीकर हैं। अन्य फीचर्स में फैमिली स्पेस, थिंकशील्ड प्रोटेक्शन, मोटो सिक्योर और मोटो जेस्चर शामिल हैं।

