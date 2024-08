21 अगस्त को लॉन्च होगा Moto G45; एंट्री से पहले स्पेक्स आए सामने

Moto G45 will be Launched on August 21: लेनोवो के स्वामित्व वाली मोटोरोला अपने नए स्मार्टफोन मोटो जी45 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस फोन को 21 अगस्त को दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा। कंपनी ने लॉन्च की पुष्टि फ्लिपकार्ट पर एक डेडिकेटेड पेज के जरिये की है। हालांकि, लॉन्च से पहले ही लेटेस्ट फोन के स्पेक्स को भी खुलासा हो गया है।