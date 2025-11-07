  1. हिन्दी समाचार
  3. Mumbai Airport Travel Advisory : दिल्ली के बाद अब मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन प्रभावित, AMSS के कारण यात्री हलकान

दिल्ली हवाई अड्डे (Delhi Airport) पर शुक्रवार को हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली में तकनीकी खामी के कारण लगभग 300 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसका असर मुंबई के हवाई अड्डे पर भी देखा गया है। मुंबई में भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पढ़ें :- Delhi Airport: एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आयी तकनीकी खराबी, 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित

मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया, दिल्ली स्थित स्वचालित संदेश स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में आई एक तकनीकी समस्या के कारण मुंबई हवाई अड्डे (Mumbai Airport)  पर भी उड़ान संचालन प्रभावित हुआ है। एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल (ATC) में इस प्रणाली से मदद मिलती है। संबंधित अधिकारी इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। एयरलाइन संचालन में देरी की आशंका के बीच यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से पहले उड़ान की स्थिति और संशोधित शेड्यूल अपडेट के बाद ही यात्रा करें। अद्यतन सूचना के लिए यात्रियों को अपनी संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करने की सलाह दी गई है। असुविधा के लिए खेद जताते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने धैर्य और सहयोग के लिए आभार भी प्रकट किया है।

विमानन कंपनियों इंडिगो, एअर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा एयर ने शुक्रवार को कहा कि हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली में तकनीकी खामी के कारण दिल्ली हवाई अड्डे (Delhi Airport) पर उनकी उड़ानों में देरी हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGIA) प्रतिदिन 1,500 से अधिक उड़ानों का संचालन करता है और देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन में देरी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑटेमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में तकनीकी खामी आ गई है, जो हवाई यातायात नियंत्रण डेटा को सहयोग देता है।

पढ़ें :- Attention Travelers! यूपी में दिवाली पर घर वापसी का एयर टिकट 25 हजार पार, अब तक नहीं चली स्पेशल ट्रेनें

सरकारी स्वामित्व वाला एएआई हवाई यातायात नियंत्रण और नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है। उसने कहा कि तकनीकी टीमें जल्द से जल्द प्रणाली को बहाल करने के लिए काम कर रही हैं। दिल्ली हवाई अड्डे का संचालन दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) करता है।

